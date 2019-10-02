Ідеальна пара: Наталія Водянова з'явилася на шоу Louis Vuitton в стильному вбранні і за руку з коханою

Наталія Водянова і Анутан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель відвідала показ знаменитого бренду

Наталя Водянова зі своїм коханим відвідали показ весняно-літньої колекції Louis Vuitton, який закривав Тиждень моди в Парижі. Нагадаємо, Антуан входить у раду директорів Louis Vuitton Moët Hennessy, а його батько Бернар Арно – президент групи компаній. Так що відвідування показу культового бренду – це не лише бажання побачити нові витвори Ніколя Жескьера, а й підтримати бренд, заодно показавши незвичайний наряд від Louis Vuitton. З цим Водянова впоралася просто чудово.

Наталя з Антуаном і Ніколя Жескьером (фото: instagram.com/natasupernova)

Для показу супермодель приміряла стильний ансамбль – синє міні-плаття і короткий шкіряне сіро-синє пальто з контрастним коміром і широким поясом на талії. Доповнювала все маленька сумочка на ланцюжку в коричнево-пісочних тонах, а також чобітки на високих підборах (у них вона з'явилася і на попередньому показі). Таке вбрання підкреслило струнку фігуру зірки і її "нескінченні" ноги. Волосся було завите і укладене в об'ємну укладку, а макіяж тільки підкреслив свіжість вічно юної красуні.

Наталія готується до шоу (фото: instagram.com/natasupernova)

Коханий Водянової одягнув темно-синій костюм, білу сорочку, а особливого французького шарму йому додав довгий шарф, недбало завернутий навколо шиї. Пара з'явилася на публіці разом, тримаючись за руки і демонструючи теплі почуття. Вони багато фотографувалися – разом і окремо. А потім попрямували на показ. Наталія протягом шоу викладала ролики і всіляко висловлювала захоплення від побаченого.

Наталя і Антуан на показі (відео: instagram.com/natasupernova)

Перед цим Водянова встигла відвідати показ Stella McCartney, де продемонструвала любов до екотренду. Вона прийшла у довгому пальті з екошкіри, а в руках тримала корисний кави. Ще один незвичайний вихід за останній час – шоу Dior. Для цього виходу Наталія приміряла образ істинної парижанки в дусі культового бренду.