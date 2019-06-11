Він ідеальний: Кім Кардашьян вперше показала обличчя новонародженого сина

38-річна знаменитість на сьомому небі від щастя
Кім Кардашьян, що місяць тому в четвертий раз стала мамою, вирішила, нарешті, показати малюка світу. Кілька годин тому знаменитість опублікувала зворушливий пост досить просто змісту: малюк, що солодко спить, і короткий підпис "Псалм Вест".
Новонароджена дитина Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)
Але цього було достатньо, щоб зворушити світову мережу. Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під фото:
Кім обожнює сімейні фото (фото: instagram.com/kimkardashian)
До речі, сама Кім також місяць тому розповіла, що помітила це. За словами зірки, вона впевнена, що малюк зміниться, але поки що схожість з молодшою дочкою очевидна. З приводу незвичайного імені знамените сімейство також дало роз'яснення. Так, син для Кім і Каньє – справжнє благословення Небес, тому натхненням для вибору імені послужили біблійні псалми.
Старша дочка Кім вже стала зіркою мережі (фото: instagram.com/kimkardashian)
До речі, не забуває зоряна мама і про інших дітей: п'ятирічну Норт, трирічну Сейнте і однорічну Чикаго. Фото з малюками регулярно з'являються на сторінці королеви Instagram. Наприклад, старша Норт вже стала практично новою зіркою мережі. Її любов до стильного вбрання і епатажних витівок викликають справжній бум на сторінці Кім. Багато її шанувальники навіть висловилися, що чекають моменту, коли дівчинка вже заведе власну сторінку.
Каньє і Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Також багато уваги Кім приділяє коханому чоловікові. Нещодавно вони відзначили 5-річну річницю весілля, на честь якої Кардашьян випустила нову колекцію косметики, а також опублікувала безліч архівних знімків. А кілька днів тому Каньє відзначив день народження. І Кім не упустила можливості зворушливо його привітати: "З Днем народження. Моєму дивовижному чоловікові, який не перестає мене дивувати. Спасибі за те, хто ти є, і за все, що ти робиш. Я люблю тебе!".