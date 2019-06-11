Він ідеальний: Кім Кардашьян вперше показала обличчя новонародженого сина

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна знаменитість на сьомому небі від щастя

Кім Кардашьян, що місяць тому в четвертий раз стала мамою, вирішила, нарешті, показати малюка світу. Кілька годин тому знаменитість опублікувала зворушливий пост досить просто змісту: малюк, що солодко спить, і короткий підпис "Псалм Вест".

Новонароджена дитина Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Але цього було достатньо, щоб зворушити світову мережу. Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під фото:

О боже, він ідеальний!..

О, так! Ласкаво просимо у світ, малюк!

Самий милий в світі

Як же він ідеальний

Він така милота

Чудовий

Особа любові, миру та надії

Кім, він ідеальний, виглядає, як ти

Такий дорогоцінний

Вау

Він ангел

Він виглядає, як Чікаго!

Кім обожнює сімейні фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, сама Кім також місяць тому розповіла, що помітила це. За словами зірки, вона впевнена, що малюк зміниться, але поки що схожість з молодшою дочкою очевидна. З приводу незвичайного імені знамените сімейство також дало роз'яснення. Так, син для Кім і Каньє – справжнє благословення Небес, тому натхненням для вибору імені послужили біблійні псалми.

Старша дочка Кім вже стала зіркою мережі (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, не забуває зоряна мама і про інших дітей: п'ятирічну Норт, трирічну Сейнте і однорічну Чикаго. Фото з малюками регулярно з'являються на сторінці королеви Instagram. Наприклад, старша Норт вже стала практично новою зіркою мережі. Її любов до стильного вбрання і епатажних витівок викликають справжній бум на сторінці Кім. Багато її шанувальники навіть висловилися, що чекають моменту, коли дівчинка вже заведе власну сторінку.

Каньє і Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також багато уваги Кім приділяє коханому чоловікові. Нещодавно вони відзначили 5-річну річницю весілля, на честь якої Кардашьян випустила нову колекцію косметики, а також опублікувала безліч архівних знімків. А кілька днів тому Каньє відзначив день народження. І Кім не упустила можливості зворушливо його привітати: "З Днем народження. Моєму дивовижному чоловікові, який не перестає мене дивувати. Спасибі за те, хто ти є, і за все, що ти робиш. Я люблю тебе!".