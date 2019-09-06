Все хорошеет: Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой и новым цветом волос

Бритни Спирс обожает спорт, наряды и свой микроблог. А потому на ее странице всегда есть пара новых видео – обучающих или вдохновляющих. К примеру, несколько часов назад 37-летняя певица решила показать серию образов на выход. Бритни примеряет наряды перед зеркалом под французскую песню. В этот раз поклонникам она показала два образа. Белый свитер с шортами оттенка хаки она дополнила шлепанцами с застежками, а соблазнительное розовое платье с черным лифом носит с босоножками на огромной шпильке.

Бритни больше не блондинка (фото: instagram.com/britneyspears)

Но, пожалуй, главная изюминка обоих образов – роскошная копна темных волос. Да, одна из самых знаменитых блондинок планеты перешла на "темную сторону". О кардинальной смене имиджа Бритни сообщила еще день назад. "Тое же лицо, такое же платье, новые волосы! Да, моя сестра вдохновила меня на "темноту", – написала певица вод коротким роликом, где демонстрирует новый оттенок, играя волосами и кривляясь в камеру.

Бритни показала образы на выход (видео: instagram.com/britneyspears)

"Ты прекрасна блондинкой и брюнеткой", – не стал молчать возлюбленный Бритни – манекенщик Сэм Асгари. Остальным фолловерам также пришлась по душе такая перемена: многие пишут, что с темными волосами певица действительно выглядит отлично. Но они остались крайне недовольны осыпавшейся тушью девушки. "И тот же макияж, что и два месяца назад…", "Умойся, прошу тебя", "Мне хочется, чтобы она умылась", "У тебя есть средство для снятия макияжа с глаз?", "Этот макияж глаз… Я просто не понимаю этого", – пишут возмущенные фолловеры Спирс. Разумеется, Бритни не стала отвечать недоброжелателям. А макияж на последнем видео говорит о том, что внимать их советам она не намерена.

Бритни хвастается новым цветом волос (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Комментарии к посту певицы (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Также певица продемонстрировала еще одно видео, где оттачивает свою фигуру – к слову, весьма постройневшую. Она делает приседания со штангой, наклоны, махи руками и ногами. "В столь необходимый отпуск самостоятельно! Я была так взволнована, когда нашла отличный тренажерный зал... Здесь есть отдельные мини-залы, чтобы вы могли боксировать и делать свои упражнения... Это был отличный день!", – дополнила она вдохновляющий ролик.

Бритни работает над формой (видео: instagram.com/britneyspears)