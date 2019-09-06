Все гарнішає: Брітні Спірс похвалилася стрункою фігурою і новим кольором волосся

Брітні Спірс обожнює спорт, наряди і свій мікроблог. А тому на її сторінці завжди є пара нових відео – навчальних або надихаючих. Приміром, кілька годин тому 37-річна співачка вирішила показати серію образів на вихід. Брітні приміряє вбрання перед дзеркалом під французьку пісню. Цього разу шанувальникам вона показала два образи. Білий светр з шортами відтінки хакі вона доповнила капцями з застібками, а спокусливе рожеве плаття з чорним ліфом носить з босоніжками на величезній шпильці.

Брітні більше не блондинка (фото: instagram.com/britneyspears)

Але, мабуть, головна родзинка обох образів – розкішна копиця темного волосся. Так, одна з найбільш знаменитих блондинок планети перейшла на "темну сторону". Про кардинальну зміну іміджу Брітні повідомила ще день тому. "Те ж обличчя, таке ж плаття, нове волосся! Так, моя сестра надихнула мене на "темряву", – написала співачка вод коротким роликом, де демонструє новий відтінок, граючи волоссям і кривляючись в камеру.

Брітні показала образи на вихід (відео: instagram.com/britneyspears)

"Ти прекрасна блондинкою і брюнеткою", – не став мовчати коханий Брітні – манекенник Сем Асгарі. Іншим фоловерам також припала до душі така зміна: багато хто пише, що з темним волоссям співачка дійсно виглядає відмінно. Але вони залишилися вкрай незадоволені тушшю для вій дівчини,що обсипалася. "І той же макіяж, що і два місяці тому...", "Умийся, прошу тебе", "Мені хочеться, щоб вона вмилася", "У тебе є засіб для зняття макіяжу з очей?", "Цей макіяж очей... Я просто не розумію цього", – пишуть обурені фолловери Спірс. Зрозуміло, Брітні не стала відповідати недоброзичливцям. А макіяж на останньому відео говорить про те, що прислухаються до їх порад вона не має наміру.

Брітні хвалиться новим кольором волосся (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Коментарі до посту співачки (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Також співачка продемонструвала ще одне відео, де відточує свою фігуру – до речі, ще більш струнку. Вона робить присідання зі штангою, нахили, махи руками і ногами. "У такий необхідну відпустку самостійно! Я була так схвильована, коли знайшла відмінний тренажерний зал... Тут є окремі міні-зали, щоб ви могли боксувати і робити свої вправи... Це був чудовий день!", – доповнила вона надихаючий ролик.