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Тільки гарнішає: 49-річна Наомі Кемпбелл показала досконалу фігуру в «голій» сукні

Lite » Мода 03.12.2019 - 22:35
Тільки гарнішає: 49-річна Наомі Кемпбелл показала досконалу фігуру в «голій» сукні
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель отримала титул «Модна ікона»

Наомі Кемпбелл, яка цього року відзначила 33-річчя модельної кар'єри, продовжує отримувати титули і звання. Цього разу зірка стала тріумфатором The Fashion Awards. Вона стала володаркою звання 2019 Fashion Icon Award. Захід, що відбувся в лондонському Альберт-холі, зібрав масу знаменитостей. Тут були Джулія Робертс, Кейт Бланшетт, Ріанна, яка була в числі номінантів за свої успіхи у фешн-світі, Ірина Шейк, яка прийшла підтримати Рікардо Тіші, Ніколь Шерзінгер та багато інших. Але Наомі, як завжди, зуміла виділитися.

Тільки гарнішає: 49-річна Наомі Кемпбелл показала досконалу фігуру в «голій» сукніНаомі виглядала просто розкішно! (фото: instagram.com/naomi)

Чорна пантера виблискувала на червоній килимовій доріжці у черговому відвертому вбранні: чорному напівпрозорому платті зі сріблястими квітковими візерунками по всьому периметру і розсипами блискучих каменів. Закрита на грудях, без рукавів, з невеликим шлейфом, сукня виглядала урочисто і стильно. При цьому вона ідеально підкреслювала досконале тіло 49-річної зірки, вкотре доводячи, що наполеглива праця у фітнес-студіях і спортзалах не пройшла для Наомі даром.

Тільки гарнішає: 49-річна Наомі Кемпбелл показала досконалу фігуру в «голій» сукніНаомі любить "голі" сукні (фото: instagram.com/naomi)

Доповнили образ сріблясті босоніжки, прикраси з діамантами, а також виразний макіяж і розкішна укладка. Виглядає модель неймовірно молодо, що і відзначили багато користувачів мережі.

Тільки гарнішає: 49-річна Наомі Кемпбелл показала досконалу фігуру в «голій» сукніМодель на заході (фото: instagram.com/naomi)

До речі, в одному з недавніх інтерв'ю Наомі зізналася, що не тільки не соромиться свого віку, але навіть навпаки – з нетерпінням чекає наступного року, коли їй виповниться 50. Цю дату вона планує зустріти в колі рідних і близьких людей, з тими, хто був поруч в щасливі і важкі хвилини. Також вона зізналася, що її серце вільне. Як виявилося, Кемпбелл закохана і дуже щаслива. Але хто її обранець, вирішила поки що не розповідати.

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