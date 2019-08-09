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Горячо! "Ангелы" Victoria's Secret Грейс Элизабет и Барбара Палвин засыпали сеть кадрами в соблазнительном белье

Lite » Мода 09.08.2019 - 21:31
Горячо! "Ангелы" Victoria's Secret Грейс Элизабет и Барбара Палвин засыпали сеть кадрами в соблазнительном белье
Грейс Элизабет (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Модели презентуют осеннюю коллекцию бренда

Грейс Элизабет получила титул "ангела" Victoria's Secret весной этого года. Вместе с ней к рядам "ангелов" примкнули Барбара Палвин, Алексина Грэм и Леоми Андерсон. К сожалению, из-за политики марки и финансовых трудностей девушкам этой осенью не придется блистать в знаменитом шоу – как известно, его отменили. Тем не менее, марка старается не разочаровать поклонников, презентовав новые коллекции в срок.

Дизайнеры делали ставку на соблаз и чувственность (видео: instagram.com/victoriassecret) 

Новая – осенняя – линия станет настоящим сюрпризом для поклонниц по всему миру. Дизайнеры постарались сделать ее максимально соблазнительной и чувственной, сделав также упор на натуральности тканей и особом дизайне.

Горячо! &quot;Ангелы&quot; Victoria's Secret Грейс Элизабет и Барбара Палвин засыпали сеть кадрами в соблазнительном бельеНовая коллекция макисмально соблазнительна (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Несколько часов назад на странице бренда в Instagram появился анонс осенней коллекции. "Встречайте нашу самую чувственную коллекцию за последние годы, доступную в магазинах и онлайн сегодня". В ролике снялись главные звезды марки: уже упомянутая Грейс Элизабет, Кэндис Свейнпол, Тейлор Хилл, Сара Сампайо и другие. Поклонники засыпали ролик радостными комментариями. "Я уже не могу дождаться!", "Я ждала этого весь год!..", – пишут они.

Горячо! &quot;Ангелы&quot; Victoria's Secret Грейс Элизабет и Барбара Палвин засыпали сеть кадрами в соблазнительном бельеГорячо! &quot;Ангелы&quot; Victoria's Secret Грейс Элизабет и Барбара Палвин засыпали сеть кадрами в соблазнительном бельеГорячо! &quot;Ангелы&quot; Victoria's Secret Грейс Элизабет и Барбара Палвин засыпали сеть кадрами в соблазнительном бельеМарка не собирается сдавать позиций (фото: instagram.com/victoriassecret)  

Грейс Элизабет также не смогла удержаться от восторгов, она запостила у себя на странице фото в комплекте из новой коллекции и написала: "@victoriassecret только что запустили свою самую сексуальную коллекцию! Так счастлива, что сегодня в 6 вечера в Нью-Йорке открылась выставка с  коллекцией The Fall…".  Девушка стоит вполоборота к камере, демонстрируя соблазнительные изгибы своей безупречной фигуры. Для образа ей сделали стильную укладку в духе всех "ангелов" и легкий макияж.

Горячо! &quot;Ангелы&quot; Victoria's Secret Грейс Элизабет и Барбара Палвин засыпали сеть кадрами в соблазнительном бельеЭлизабет на презентации коллекции (фото: instagram.com/lovegrace_e) 

Позже она показала кадры с презентации. Она явилась перед камерами в белье из новой коллекции, а также стильном светлом брючном костюме.

Горячо! &quot;Ангелы&quot; Victoria's Secret Грейс Элизабет и Барбара Палвин засыпали сеть кадрами в соблазнительном бельеГорячо! &quot;Ангелы&quot; Victoria's Secret Грейс Элизабет и Барбара Палвин засыпали сеть кадрами в соблазнительном белье

Барбара Палвин готова представить новую линию (фото: instagram.com/realbarbarapalvin) 

Барбара Палвин также опубликовала несколько кадров в соблазнительном виде, отметив Victoria's Secret. Она отправилась представлять новую коллекцию в Майами.

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