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Горячие танцы: Ирина Шейк в откровенном мини исполнила тверк на вечеринке Burberry (видео)

Lite » Мода 18.02.2020 - 19:33
Горячие танцы: Ирина Шейк в откровенном мини исполнила тверк на вечеринке Burberry (видео)
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель повеселилась от души

Ирина Шейк – главная муза Burberry и Рикардо Тиши, в частности. А потому без нее не обходится ни одно шоу знаменитого бренда. Вчера, 17-го февраля, она в который раз вышла на подиум известной марки. Образ Шейк составили черное платье с белым воротником и звездой, кожаный объемный плащ, а также черная косынка. Довольно строгий и сдержанный, он, тем не менее, произвел фурор среди фолловеров 34-летней красотки. "Шикарная", "красотка", "самая лучшая", "обожаю", "бомба", – пишут фолловеры Ирины.

Горячие танцы: Ирина Шейк в откровенном мини исполнила тверк на вечеринке Burberry (видео)

Горячие танцы: Ирина Шейк в откровенном мини исполнила тверк на вечеринке Burberry (видео)

Ирина в новом образе (фото: instagram.com/irinashayk)

Сама она в который раз призналась в преданности любимому мастеру. "Поздравляю свою любовь Рикардо Тиши с новым шоу!", – написала Ирина под фото и видео, которые выложила у себя на странице. Кроме нее, на подиум в этот раз вышли и другие именитые модели, включая Джиджи и Беллу Хадид, Кендалл Дженнер и Джоан Смоллс.

Горячие танцы: Ирина Шейк в откровенном мини исполнила тверк на вечеринке Burberry (видео)

Макияж модели создавала Пэт Макграт (фото: instagram.com/irinashayk)

После шоу всех ожидала уже ставшая традиционной грандиозная вечеринка Burberry. И здесь Шейк позволила себе более расслабленный образ. Ирина выложила в своем микроблоге зажигательное видео с танцопола, где веселится в компании креативного директора британского бренда Рикардо Тиши, модели Надежды Савковой, а также массы парней. Причем Шейк стал главной звездой танцпола. Она танцует в окружении многочисленной публики под их аплодисменты.

Горячие танцы: Ирина Шейк в откровенном мини исполнила тверк на вечеринке Burberry (видео)Танцы Ирины (фото/видео: instagram.com/irinashayk)

Одета она в белое мини-платье с облегающей юбкой и свободным верхом, напоминающим футболку. Дополняют образ белые босоножки на высоком каблуке и коричневый клатч. Молодая мама делает откровенные движения, напоминающие тверк, и выглядит невероятно счастливой. Под восторженные крики толпы она удалилась с танц-площадки. Но "огненные" комментарии под роликом продолжают сыпаться. "Наиживейшая", – пишет ей Винни Харлоу. Не удержалась от восторга и Белла Хадид, написав: "Никаких рамок, летай!".

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Новости Украины Ирина Шейк
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