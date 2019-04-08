ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ирина Шейк заинтриговала поклонников "постельной сценой" с известным дизайнером

Lite » Мода 08.04.2019 - 20:30
Ирина Шейк заинтриговала поклонников "постельной сценой" с известным дизайнером
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель и дизайнер поделились провокационным кадром

Дружба 33-летней супермодели Ирины Шейк и 44-летнего Рикардо Тиши началась давно, с успешного сотрудничества. С тех пор Ирина регулярно участвует в показах модельера, выступает лицом его коллекций и появляется на публике в нарядах талантливого дизайнера. Также они обожают признаваться друг другу в любви в соцсетях и не стесняются выносить крепкие личные отношения на публику.

На днях Ирина запостила на своей странице в Instagram весьма необычное фото – пара лежит в постели отельного номера. На Ирине надето молочного оттенка платье, на голове – полотенце, а на лице никакой косметики. Риккардо тоже в весьма "домашнем" виде – в белой футболке и шортах. "Спящие красавицы", – написала она под снимком. Тиши также опубликовал фото на своей странице и подписал: "Девичник".               

Ирина Шейк и Рикардо Тиши

Ирина Шейк и Рикардо Тиши (фото: instagram.com/irinashayk)

Конечно же, поклонников взволновал главный вопрос: куда смотрит возлюбленный Ирины и отец ее ребенка Брэдли Купер? Они тут же начали оставлять возмущенные и шутливые комментарии, намекая на неверность Ирины: "А где же Брэдли?", "Это креативный директор Burberry. Он готовит ее наряды! Брэдли скоро придется подвинуться…", "Почему она никогда не постит фото с Брэдли?", "Брэдли, куда ты смотришь?", "Успокойтесь, Брэдли фотографировал", "А муж в курсе?", "Брэдли начнет ревновать тебя, детка", "Брэдли свободен, что ли? Пойду припудрюсь", "Некрасиво как-то получается по отношению к мужу", "Когда Брэдли ушел в магазин"…

Под постом Тиши также осталась масса подобных комментариев. Отметили фото "сердечками" и многие знаменитости, которые давно знают эту манеру парочки дурачиться.  "Люблю вам обоих", – написала Джиджи Хадид.

К слову, Ирина, которая в последнее время постоянно рекламирует Burberry, порадовала поклонников и еще одной новой кампанией – она стала лицом аромата Scandal a Paris от Jean Paul Gaultier. Для сексуального и провокационного парфюма она примерила образ роковой соблазнительницы. Сама Шейк еще не поделилась кадрами, но они уже есть в сети.

Напомним, ранее Ирина Шейк поделилась игривым фото в сексуальном наряде от Thierry Mugler

Стильный дуэт: Джиджи и Белла Хадид блистают на свадьбе Марка Джейкобса Роковая красотка: Кайли Дженнер поделилась "горячими" снимками
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины дизайнермодельИрина Шейк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь