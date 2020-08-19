ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Гаряча бізнесвумен: Кайлі Дженнер демонструє розкішні форми в пікантному костюмі

Середа 19 серпня 2020 22:22
Гаряча бізнесвумен: Кайлі Дженнер демонструє розкішні форми в пікантному костюмі
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Дівчина вирушила на зустріч напівголою

Кайлі Дженнер вміє дивувати – вона повсякчас приміряє незвичайні вбрання, від яких фолловери просто не можуть відвести погляд. Цього разу вона, тим не менш, перевершила сама себе. 23-річна бізнесвумен, яку в минулому році назвали наймолодшою мільярдеркою в світі, вирушила на ділову зустріч в черговому ефектному образі. Вона одягла костюм з чорно-білої тканини, який склали злегка розкльошені брюки зі стрілками, об'ємний піджак, а також родзинка лука – корсет зі шнурівкою спереду, який практично повністю оголив груди Дженнер.

Гаряча бізнесвумен: Кайлі Дженнер демонструє розкішні форми в пікантному костюмі

Кайлі у новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На додаток спокусливо аутфіта Кайлі підібрала туфлі на шпильках, сумку-клатч з крокодилячої шкіри, а також напівпрозорі сонцезахисні окуляри. Волосся юна красуня уклала пишними хвилями, а макіяж зробила в нейтральних натуральних тонах. Зірка зробила селфі, а також показала фото в повний зріст біля розкішного авто. Знімки вона підписала коротко: «Сезон Львів», – маючи на увазі свій знак зодіаку.

Фанати спекотної представниці знаменитої династії просто підірвали сторінку дівчини своїми захватами. «Кожен сезон твій сезон», «Королева», «Вау, просто чудова», «Вона найбільш гаряча, о боже», «Вона просто іконічна», «Одна з перших»...

Гаряча бізнесвумен: Кайлі Дженнер демонструє розкішні форми в пікантному костюміКайлі не перестає дивувати (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також Кайлі показала нові фото з відпочинку, куди вирушила разом зі своєю 2-річною дочкою Стормі. Дівчинка помітно підросла, що відразу ж відзначили фанати зіркової мами. Маля на цей раз одягло сукню з довгими рукавами і відкритими плечима. Доповнили вбрання юної модниці сережки і висока зачіска. На знімках вона бігає по узбережжю в компанії подруги і просто світиться від щастя.

Гаряча бізнесвумен: Кайлі Дженнер демонструє розкішні форми в пікантному костюміСтормі на відпочинку (фото: instagram.com/kyliejenner)

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Кайли Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся