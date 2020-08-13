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Фигура мечты: Кайли Дженнер покорила идеальными формами в соблазнительном платье

Четверг 13 августа 2020 21:21
Фигура мечты: Кайли Дженнер покорила идеальными формами в соблазнительном платье
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Звезда демонстрирует подарки

Кайли Дженнер, которая на днях отметила 23-летие, продолжает принимать подарки и поздравления. В этот раз девушка показала презент от своего близкого друга – дизайнера Оливье Рустена. Креативный директор Balmain сделал для звезды платье, которое отлично подчеркнуло ее параметры, сделав знаменитые пропорции фигуры девушки зрительно просто совершенными. Талия стала казаться еще более тонкой, а бедра и грудь – пышными и соблазнительными.

Фигура мечты: Кайли Дженнер покорила идеальными формами в соблазнительном платье

Выполнено оно в духе известного бренда, которое обожают все мировые селебритис. Короткое, с пикантным разрезом, расшитое крупными разноцветными камнями, платье выглядело торжественно и пикантно. То что нужно для вечеринки! «Спасибо тебе, моя любовь, Оливье, за самое идеальное платье на день рождения», – написала Дженнер под серией снимков в своем микроблоге.

Фигура мечты: Кайли Дженнер покорила идеальными формами в соблазнительном платье

Новый образ Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка позирует на фоне мраморной лестницы в своем доме, принимая пикантные позы. В дополнение к наряду она сделала пышную укладку и яркий макияж. «Это нечто», «Ты просто совершенна», «Эти формы», «Королева», «Обожаю тебя», – тут же принялись писать свои комментарии многочисленные поклонники.

Фигура мечты: Кайли Дженнер покорила идеальными формами в соблазнительном платье(фото: instagram.com/kyliejenner)

Также девушка, которая обычно постит много разных фото в одно время, не удержалась, чтобы не показать новый снимок со своей 2-летней дочерью. В этот раз Кайли и Сторми позируют на не океана, примерив практически одинаковые белые наряды. Они держатся за руки, наблюдая за роскошным закатом солнца. «Нет места, где я бы предпочла быть», – написала она рядом с трогательным фото. Как обычно, фолловеры засыпали счастливую мамочку лайками и приятными высказываниями – они обожают семейные посты не меньше, чем гламурные выходы молодой миллионерши.

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