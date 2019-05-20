С голыми плечами и ресницами-перьями: 58-летняя Джулианна Мур блистает на обложке глянца

Джулианна Мур, как и многие ее коллеги, сейчас находится в Каннах. Звезда регулярно радует поклонников многочисленными роскошными выходами на красной дорожке. Но не менее обсуждаемой в сети стала и обложка нового выпуска Tatler, которую украсила 58-летняя знаменитость. Джулианна предстала в черном эффектном платье с оголенными плечами от Prada и ресницами-перьями, которые в свое время покорили весь модный мир.

Джулианна Мур украсила новую обложку (фото: instagram.com/tatlermagazine)

В съемке для журнала она также примерила откровенное черное платье с пайетками, роскошное зеленое Valentino Haute Couture, в котором она блистала на Met Gala, и другие стильные наряды. Выглядит "самая царственная звезда Голливуда", как назвали ее в интервью, невероятно – молодо и сексуально. Не верится, что в декабре ей исполнится 59 лет.

Джулианна Мур в стильной съемке для июльского выпуска Tatler (фото: tatler.com)

В откровенном интервью рыжеволосая красавица, как принято, раскрыла многие интригующие поклонников темы. К примеру, о том, что в возрасте "немного за 30" осознала, что личная жизнь должна стоять в приоритете. "Я поняла: я действительно этого хочу. Я хочу замуж. Я хочу иметь детей, – рассказала Джулианна. – Эта идея, что вы можете делать все, что вы хотите, в любое время, – это не верно с точки зрения работы. И это не верно с точки зрения наличия семьи".

Роскошная актриса примерила образ, созданный для шоу Valentino Пэт Макграт. Повторил его звездный визажист Ханг Ванго (фото: instagram.com/hungvanngo)

Также Мур упомянула об одной из главных потерь, которая оглушила мир в феврале этого года – уход Карла Лагерфельда. "Потеря Карла была шоком для всех, потому что он был одним из тех людей, которые, как мы все верили, будут жить вечно", – с грустью рассказывает знаменитая актриса. – Он был таким жизненно важным, таким настоящим, он все делал сам. Всякий раз, когда вы приходили в ателье, он работал прямо там".

58-летняя Джулианна Мур – одна из самых ярких звезд на Каннском кинофестивале (фото: instagram.com/juliannemoore)

Номер появится в продаже 23 мая, но подписчики издания в соцсетях уже смогли оценить эффектную обложку и поделиться своими впечатлениями: