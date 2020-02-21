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С голой грудью и ярким макияжем: Белла Хадид продемонстрировала очередной соблазнительный образ

Lite » Мода 21.02.2020 - 21:33
С голой грудью и ярким макияжем: Белла Хадид продемонстрировала очередной соблазнительный образ
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель покорила сеть

Белла Хадид стала звездой показа Max Mara. Знойная красотка, известная своим откровенным стилем и склонностью к дерзким образам, покорила публику новым стильным луком и своим совершенным телом. Так, Белла демонстрировала на подиуме широкие брюки с высокой посадкой, а также блузу с утрированно длинными рукавами-фонариками, сшитую из прозрачного шифона. Важная деталь образа – под нее младшая Хадид не надела нижнее белье. А потому прошлась по подиуму с голой грудью, которую прикрывали только крупные накладные карманы.

С голой грудью и ярким макияжем: Белла Хадид продемонстрировала очередной соблазнительный образБелла в новом образе (фото: instagram.com/sammcknight1)

Дополнили страстный лук макияж с темными тенями на глазах и необычная прическа: собранные на затылке волосы с выпущенной у виска косичкой.

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