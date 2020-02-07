В корсете и чепце: Белла Хадид похвасталась стройной фигурой в соблазнительном наряде

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель стала лицом новой кампании Burberry

Белла Хадид вместе со старшей сестрой Джиджи, а также не менее популярной моделью Кендалл Дженнер приняли участие в съемках новой рекламной кампании Burberry. Весенне-летняя коллекция от креативного директора дома Рикардо Тиши носит название "Эволюция" (The Evolution). Над съемкой, как всегда, работали лучшие мастера фешн-индустрии: Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

Новая рекламная кампания Burberry (фото: instagram.com/bellahadid)

Девушки примерили знаковые вещи дома в новом прочтении: они предстали в бежевых с ног до головы образах, состоящих из тренчей, соблазнительных корсетов, а также необычных головных уборов – нечто среднее между кепкой и чепцом. На других кадрах моделей нарядили в платья светлых тонов с перьями, а также облегающие черные комбинезоны. Кампания получилась вполне в духе модного дома: стильная и провокационная.

Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла, которая уже давно сотрудничает со знаменитым брендом, поспешила выразить свой восторг в личном микроблоге. 23-летняя модель, которая обожает соблазнительные образы, опубликовала кадры со съемок и написала: "…Мне так повезло быть частью этой кампании. Какая мечта сбылась! Я благодарна прекрасной команде Burberry…". "Королева", "восхитительная женщина", "поразительная", "лучшая", – пишут ей фолловеры.

Белла обожает откровенные образы (фото: instagram.com/bellahadid)

Напомним, Белла – одна из самых востребованных моделей в мире, которая принимает участие во всех лучших показах. А вот Кендалл, которая была признана самой высокооплачиваемой моделью, появляется на подиумах намного реже. Сама модель не комментировала эту ситуацию, зато мама девушки как-то рассказала, что причина кроется в эмоционально нестабильном состоянии Кендалл. Так, иногда из-за чересчур пристального внимания к ее персоне у Кендалл бывают панические атаки. Поэтому она крайне избирательно относится к выбору работы.