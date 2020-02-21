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З голими грудьми і яскравим макіяжем: Белла Хадід продемонструвала черговий спокусливий образ

Lite » Мода 21.02.2020 - 21:33
З голими грудьми і яскравим макіяжем: Белла Хадід продемонструвала черговий спокусливий образ
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель підкорила мережу

Белла Хадід стала зіркою показу Max Mara. Спекотна красуня, відома своїм відвертим стилем і схильністю до зухвалих образів, підкорила публіку новим стильним луком і своїм досконалим тілом. Так, Белла демонструвала на подіумі широкі брюки з високою посадкою, а також блузу з перебільшено довгими рукавами-ліхтариками, зшиту з прозорого шифону. Важлива деталь образу – під неї молодша Хадід не одягла нижню білизну. А тому пройшлася по подіуму з голими грудьми, які прикривали тільки великі накладні кишені.

З голими грудьми і яскравим макіяжем: Белла Хадід продемонструвала черговий спокусливий образБелла в новому образі (фото: instagram.com/sammcknight1)

Доповнили пристрасний лук макіяж з темними тінями на очах і незвичайна зачіска: зібране на потилиці волосся з випущеною біля скроні кіскою.

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