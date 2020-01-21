С голой грудью и в пикантном мини: полуобнаженная Джиджи Хадид блистает в откровенной съемке

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Модель представила новую съемку для глянца

Джиджи Хадид украсила очередную глянцевую обложку. 24-летняя красотка стала героиней февральского номера российской версии Vogue. Съемка, которую провела известная фешн-фотограф Зои Гросман, получилась достаточно откровенная и невероятно стильная. За основу в ней были взяты образы из 90-х.

Модель снялась в новой съемке (фото: instagram.com/gigihadid)

Джиджи примерила несколько образов, включая как достаточно экстравагантные, так и весьма практичные. На обложке она предстала в ярком купальнике. А на других фото продемонстрировала полупрозрачную блузу, надетую на голое тело, кроп-топ и мини-шорты в клетку, которые сочетала с укороченной курткой, черное платье с откровенным вырезом, брюки из прозрачной ткани и другие неординарные вещи из последних коллекций лучших брендов. На самых откровенных снимках модель предстала и вовсе обнаженной. Голую грудь девушка прикрывает только руками и длинными волосами.

Фотосессия вышла довольно откровенная (фото: instagram.com/gigihadid)

На своей странице в Instagram старшая Хадид поделилась новой съемкой, поблагодарив всех ее создателей. "Горячо!", " Это твоя лучшая обложка", "Невероятная", "Такая хорошенькая" – посыпались восхищенные комментарии от многочисленных поклонников модели. "Моя малышка из 90-х", – написала Зои.

К слову, Джиджи обожают в фешн-мире не только за ангельскую внешность, но и за покладистый характер и простоту. Девушка известна своим профессионализмом, умением создать на съемочной площадке атмосферу доверия и взаимопомощи. Все, кому посчастливилось работать с Джиджи, утверждают, что она обладает виртуозным умением сделать работу быстро и не жаловаться на неудобства.

Джиджи и Зейн снова вместе (фото: instagram.com/gigihadid)

К слову, в подписи к материалу редактора глянца использовали фразу: "Свободна и счастлива". Но, как говорится, "пока номер печатался", знаменитая красотка успела избавиться от статуса свободной женщины. Так, недавно Джиджи помирилась со своим бойфрендом Зейном Малеком, с которым уже несколько лет сходится и расходится.