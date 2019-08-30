В одних колготках: полуобнаженная Джиджи Хадид красуется на обложке Vogue Brasil

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

24-летняя модель стала героиней сентябрьского выпуска

Джиджи Хадид – одна из самых популярных моделей в мире, которая уже побывала, пожалуй, на обложках всех глянцевых изданий. Но это не мешает представителям знаменитых журналов вновь и вновь приглашать 24-летнюю красотку к сотрудничеству. В этот раз она стала героиней сентябрьского выпуска Vogue Brasil. Кавер-стори снимали Луиджи Мурену и Янго Хензи – этот дуэт fashion-фотографов уже успел покорить мир моды.

Джиджи Хадид для Vogue Brasil (фото: instagram.com/gigihadid)

"Так взволнована поделиться с вами сентябрьским выпуском @voguebrasil. Благодарна за всю любовь и поддержку, которую я чувствовала в Бразилии на протяжении многих лет. Выпуская эту обложку, я хотела бы обратить внимание на то, что наиболее важно из происходящего в Бразилии. Мое сердце с местными опекунами Амазонии. Ссылка в биографии для пожертвований @AmazonWatch, чтобы поддержать их работу с общинами коренных народов, остановить разрушение и защитить их права и жилища. Спасибо, моя любовь @luigiandiango @pedrosales_1", – написала Джиджи.

Новая съемка получилась как всегда стильной (фото: instagram.com/gigihadid)

На обложке она предстала в весьма откровенном наряде: образ модели составили черные колготки в сеточку, кепи и бусы Chanel. Она соблазнительно подогнула ноги, прикрыв грудь. Второй вариант обложки – портретный. Здесь можно отлично рассмотреть безупречный макияж с длинными стрелками, а также украшения с жемчугом и камнями от уже упомянутого знаменитого дома.

На других фото она представила трендовые вещи из осенне-зимних коллекций: платье в клетку, соблазнительный корсет, комплект из топа и перчаток в полоску, полупрозрачный пиджак... Все это, разбавленное многоярусными цепями, массивными браслетами и поясами, создало безупречный осенний "коктейль".

Многие коллеги Джиджи не смогли сдержать слов восторга (фото: instagram.com/gigihadid)

Поклонники остались в огромном восторге от новой работы старшей Хадид. Не смогли сдержаться и многие коллеги девушки. Так, модели Кендис Свейнпол, Сара Сампайо написали: "Вау". Ирина Шейк прокомментировала: "Совершенство". А младшая сестра Джиджи – Белла – отметила,что она также невероятно взволнована.