Голлівудська зірка Сандра Буллок засвітилася в сукні від українського бренду

Фото: Сандра Буллок (instagram.com/sandrabullockco)

Актриса потрапила в об'єктиви фотографів в Нью-Йорку

Ще одна зірка світового рівня продемонструвала свою любов до вбрання українських брендів - цього разу нею стала голлівудська актриса Сандра Буллок, яка раніше розповіла про трагедію свого життя.

Знаменитість потрапила в об'єктиви фотографів, коли прибула на шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорку. Сандра вибрала довге чорне плаття в білий горошок від elenareva.

Про це Олена Рева повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/elenareva)

Вбрання з осінньо-зимової колекції української марки вона доповнила шубою з еко-хутра яскравого жовтого кольору і ботфортами на високому каблуці.

54-річна актриса виглядала чудово і з задоволенням позувала.

Скріншот поста (instagram.com/sandra_bullock_rus)

Нагадаємо, що останнім часом образи від українських дизайнерів також вибирали королева Йорданії Ранія, актриса Дакота Джонсон і хіп-хоп виконавиця Cardi B.

Ми писали про те, що знаменита британська співачка Дуа Ліпа вийшла на сцену в яскравому образі від українського дизайнера. Артистка виступила на святковому концерті в Чикаго в спокусливому міні-платті бірюзового кольору з колекції Resort 2019 Наталії Зінько.

Відзначимо, що також всесвітньо відома австралійська співачка Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на своє шоу в Дубліні (Ірландія) 50-річна артистка одягла чорний топ бренду Anna October.

До речі, актриса Хлоя Морец знялась на обкладинку глянцю у костюмі від українського дизайнера. 21-річна Хлоя приміряла рожевий блейзер в стилі оверсайз за 1070 євро, широкі брюки з потрійним поясом і білий топ.

Відео: РБК-Україна