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"В глазах любовь": Лилия Подкопаева растрогала нежным фото с возлюбленным

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.11.2019 - 09:43
"В глазах любовь": Лилия Подкопаева растрогала нежным фото с возлюбленным
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка поделилась редким фото с гражданским мужем

Лилия Подкопаева совсем недавно стала мамой в третий раз - олимпийская чемпионка 19 сентября родила доченьку. Имя ребенка она пока что не раскрывает, однако с удовольсьвием делится с поклонниками снимками с малышкой. К слову, спортсменка уже успела вернуть себе прекрасную форму и восхищает стройной фигурой! Вместе с гражданским мужем Игорем Дубинским они живут в США вместе с детьми Лилии от предыдущего брака - Вадимом и Каролиной. Однако на новом фото в своем Instagram у нее стоит геолокация Киев.

Судя по всему, семейство на время приехало в Украину. Лилия поделилась нежным фото с любимым, пропитанным романтикой и трепетностью. Влюбленные запечатлены в верхней одежде, они трогательно прижимаются друг к другу, при этом экс-гимнастка держит в руках огромный букет белых роз.

"Он улетел, но обещал вернуться!!!" - подписала кадр Подкопаева.

&quot;В глазах любовь&quot;: Лилия Подкопаева растрогала нежным фото с возлюбленным

Фото: Игорь Дубинский и Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Подписчики спорсменки поспешили оставить умиленные отзывы под таким очаровательным фото.

  • Очень красивая пара, в глазах любовь
  • Гарні
  • Позитив
  • Счастья, любви, удачи, вдохновения, хороших отношений вам!
  • Это ЛЮБОВЬ!!! Счастья вам!
  • Как я рада любимая
  • Класні
  • В этом фото много счастья. Очень приятно смотреть
  • Ура! С приездом
  • Вы такие милые и искренние

&quot;В глазах любовь&quot;: Лилия Подкопаева растрогала нежным фото с возлюбленным

Скриншот комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, ранее в лосинах и обтягивающей майке Лилия Подкопаева восхитила формами в спортзале. Спортсменка впервые после рождения дочки пришла на тренировку.

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Новости Украины Лилия Подкопаеваспортсменка
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