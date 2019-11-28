З глибоким декольте і червоною помадою: Подкопаєва зачарувала виходом у світ з коханим

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Олімпійська чемпіонка прийшла на світський захід у вишуканому вбранні

Лілія Подкопаєва зачаровує шанувальників стрункою фігурою і починає потроху повертатися до світського життя після появи на світ доньки, яка народилася 19 вересня. Багатодітна мама знов приступила до занять спортом, хоча і під час вагітності ходила в тренажерний зал, що допомогло їй залишатися у формі. Гиімнастка прилетіла в Київ зі своїм коханим, бізнесменом Ігорем Дубинським і відправилася на вечірку "Ніч Химер" від каналу "Україна", у рамках якої відбулася цермония нагородження від програми "Зірковий шлях".

Для виходу в світ вона вибрала довгу чорну атласну сукню на запах з великим декольте. Лаконічний і елегантний образ Олімпійська чемпіонка доповнила невеликим клатчем. З аксесуарів – витончений ланцюжок-кольє з дорогоцінними каменями.

Макіяж Лілії зроблений з акцентом на червоні губи, шкіра ніби сяє зсередини, волосся акуратно і гладко зачесане на рівний проділ.

Фото: Лілія Подкопаєва з Игоем Дубинським (instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Цивільний чоловік спортсменки був одягнений за класичними канонами – біла сорочка, темний костюм і лакові туфлі. Під спалахами камер він обійняв кохану жінку і позував разом з нею перед об'єктивами фотографів.

На червоній доріжці Лілія та Ігор встигли поспілкуватися з травесті-дівою Монро, яка зустрічала гостей свята. Також Лілія зробила спільне фото з Ольгою Сумською, яка в цей вечір стала володаркою нагороди.

Фото: Ольга Сумська, Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський (instagram.com/olgasumska)

До речі, на захід також прибули Потап і Настя Каменських. Артисти не поїхали з пустими руками, апо отримали по статуетці: продюсер в категорії "Лірик року", а його дружина - "Блискавичний успіх року". Репер подякував коханій за натхнення і при всіх поцілував її.