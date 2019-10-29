Глаз не отвести! Полуобнаженная Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует роскошное тело в нижнем белье

Модель представила новую линию нижнего белья
Роузи Хантингтон-Уайтли уже принимала участие в разработке многих коллекций нижнего белья, и вскоре собирается порадовать поклонников новой линией – Rosie Lingerie для Marks & Spencer. Девушка объявила о скором запуске коллекции на своей странице в Instagram в привычной манере – опубликовав серию стильных соблазнительных кадров. В этот раз Роузи примерила белый кружевной комплект, а также чулки с подвязками. Завершили сексуальный лук волосы, уложенные легкими волнами, а также выразительный макияж с коричневыми smoky и чувственными губами.
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Подписчики модели, среди которых много знаменитостей, начали бурно обсуждать новые творения знаменитой британской модели и именитого бренда. "Вау! Мне нужен такой!, – написала Хейли Бибер, а позже добавила: "Кроме того, кто горячее тебя? Никто". Остальные также молчать не стали, оставив тысячи восторженных отзывов. Что ж, наверняка новая коллекция будет иметь успех!
Также Роузи продолжает активно развивать свой сайт, куда снимает туториалы, интервью со специалистами, свой опыт создания мейк-апа, а также разные забавные и познавательные видео. Не стало меньше на ее странице и подборок стильных образов.
А вот личную жизнь Роузи по-прежнему предпочитает не выставлять напоказ. Кроме редких кадров с рекламных кампаний со своим сыном Джеком Оскаром, сделанных, когда мальчик был еще совсем крошкой, больше никакой информации о нем нет. Также девушка старается не показывать слишком часто своего возлюбленного Джейсона Стетхэма. Хотя недавно не удержалась и выставила кадр из магазина, в который частично попал и голливудский актер. "Овен и Лев идут на шопинг", – написала 32-летняя модель, имея в виду знаки зодиака – свой и любимого мужчины.