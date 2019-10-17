Как всегда безупречна: Елена Зеленская покорила Ригу элегантным нарядом

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди отправилась в столицу Латвии

Елена Зеленская продолжает покорять сеть нарядами. В этот раз вместе с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским, она отправилась в Ригу. Для встречи с президентом Латвии она выбрала элегантный наряд. Ансамбль составили длинный приталенный пиджак, а также слегка расклешенная юбка миди серо-голубого оттенка. Дополнили их классические лодочки на невысоком каблуке в тон одежде и минималистичные украшения.

Чтобы сделать лаконичный образ нескучным, первая леди Украины подобрала контрастную деталь – взяла в руки маленький черный клатч с золотистой фурнитурой. Волосы Елены были вытянуты и уложены на косой пробор, а макияж сделан с легкими smoky, которые уже стали изюминкой ее образа.

Елена в Риге (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Позже она отправилась в украинскую среднюю школу, где встретилась с представителями украинской общины Латвии. А еще успела посетить национальный музей, о чем рассказала в свториз своего микроблога.

«Три мамы и шесть детишек – похоже на веселую компанию)) А на самом деле это – начало важной и полезной инициативы по созданию дружественного и комфортной среды для родителей с детьми @babyroom_lv.

Елена в новом образе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Как женщина и мама, я хочу, чтобы Украина стала страной равных возможностей, и верю, что как первая леди могу сделать для этого реальные шаги. @pilsetacilvekiem, @babyroom_lv и Apeirons, ваши проекты действительно делают жизнь людей лучше, а рассказ о вашем опыте защиты интересов людей с особыми потребностями, попечительства удобством общественных заведений для родителей и их детей и благоустройством городов для повышения их безопасности и комфорта был для меня очень полезным», – написала Елена на своей странице в Instagram.

Для последующих визитов Елена слегка поменяла образ: юбку она сменила на классические черные брюки со стрелками, а также черные туфли на низком ходу.