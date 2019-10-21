Очей не відвести: Олена Зеленська показала перший образ для поїздки в Японію

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді, як завжди, стильна і жіночна

Олена Зеленська продложает виконувати свої обов'язки першої леді. Разом з чоловіком вони вирушили в чергову поїздку. Як повідомили на офіційній сторінці президента України, з 21 по 24 жовтня відбудеться їх робочий візит у Японію. Тут Олена і Володимир візьмуть участь у церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто.

Також планується провести ряд зустрічей з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу. Запланована низка двосторонніх зустрічей Президента України з лідерами зарубіжних країн.

Олена і Володимир Зеленські в Японії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Вже на виході з літака Олена показала, що її гардероб для відвідування цієї колоритної країни буде вельми незвичайним і стильним. На першій зустрічі вона з'явилася в жіночому вбранні. Ансамбль склали довга спідниця темно-синього відтінку, а також сірий приталений піджак з квітковою аплікацією. Доповнили образ класичні човники на шпильці, а також сережки з перлами.

На своїй сторінці в Instagram Олена опублікувала перший пост, розповівши про свої особисті цілі як першої леді.

Олена в новому стильному вбранні (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сьогодні прибули з візитом до Японії для участі у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто. Його Величність вступив на престол 1 травня, після того як його батько, Акіхіто, добровільно передав синові Хризантемовий трон у зв’язку з похилим віком. Таке зречення відбулось в Японії вперше за останні 202 роки.

Попереду – дуже насичені дні. Користуючись нагодою, я планую відвідати Центр здоров’я, ознайомитись з програмою харчування японських школярів та інклюзивною інфраструктурою міста Токіо. Впевнена, досвід такої прогресивної країни як Японія буде надзвичайно корисним, адже створення рівних можливостей для всіх громадян нашої країни є дуже важливою місією для мене як для дружини Президента".