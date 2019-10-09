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Глаз не оторвать: роскошная Моника Беллуччи блистает в Риме в сексуальном наряде и с новой стрижкой

Lite » Мода 09.10.2019 - 18:32
Глаз не оторвать: роскошная Моника Беллуччи блистает в Риме в сексуальном наряде и с новой стрижкой
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

55-летняя звезда приятно удивила поклонников

Моника Беллуччи, отметившая недавно 55-летний юбилей, не собирается сдаваться годам. Она выглядит просто роскошно и стремится это всячески продемонстрировать. На недавней вечеринке Американской академией кинематографических искусств и наук в Риме она появилась в безупречном total black образе.

Глаз не оторвать: роскошная Моника Беллуччи блистает в Риме в сексуальном наряде и с новой стрижкойГлаз не оторвать: роскошная Моника Беллуччи блистает в Риме в сексуальном наряде и с новой стрижкой

Моника Беллуччи в новом образе (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Ансамбль от Dolce & Gabbana составили широкие брюки высокой посадки с отворотами и стрелками, свободного кроя пиджак, а под ним – откровенный полупрозрачный корсет, который подчеркнул пышные формы красавицы. Дополнили образ туфли на высоких каблуках, прямоугольная сумочка с цветными вставками, длинные серьги с синими камнями и достаточно яркий макияж.

Еще одна изюминка ее стиля – новая прическа. Моника решила кардинально сменить стиль, обрезав свои знаменитые локоны. Короткая стрижка с челкой сделала образ новым: более современным, молодежным и дерзким.

Глаз не оторвать: роскошная Моника Беллуччи блистает в Риме в сексуальном наряде и с новой стрижкойГлаз не оторвать: роскошная Моника Беллуччи блистает в Риме в сексуальном наряде и с новой стрижкойГлаз не оторвать: роскошная Моника Беллуччи блистает в Риме в сексуальном наряде и с новой стрижкойГлаз не оторвать: роскошная Моника Беллуччи блистает в Риме в сексуальном наряде и с новой стрижкойМоника обожает черный (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Прошлой ночью на мероприятии Academy in Rome 2019 с режиссером Джузеппе Торнаторе, который получил "Оскар" за фильм "Новый кинотеатр "Парадизо" и пригласил меня в "Малену", – написала Моника под фото, которые опубликовала в своем микроблоге. За несколько часов кадры набрали массу восторженных комментариев от поклонников, которые восхищены неувядающей красотой и магнетизмом Беллуччи.

Глаз не оторвать: роскошная Моника Беллуччи блистает в Риме в сексуальном наряде и с новой стрижкойМоника остается неизменной уже много лет (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

К слову, Моника обожает черный, в ее гардеробе множество нарядов этого оттенка. Она блистала в образах total black на всех самых важных событиях этого года, включая Каннский и Венецианский фестивали. В съемках для глянцевых журналов стилисты также часто выбирают этот цвет. И не удивительно: это вечная классика, которая безупречно подчеркивает канонические черты самой Моники, неоднократно признанной самой красивой женщиной в мире.

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