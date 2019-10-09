Очей не відірвати: розкішна Моніка Беллуччі блищить в Римі в сексуальному вбранні і з новою зачіскою

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

55-річна зірка приємно здивувала шанувальників

Моніка Беллуччі, яка нещодавно відзначила 55-річний ювілей, не збирається здаватися рокам. Вона виглядає просто розкішно і прагне це всіляко продемонструвати. На нещодавній вечірці Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в Римі вона з'явилася в бездоганному total black образі.

Моніка Беллуччі в новому образі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Ансамбль від Dolce & Gabbana склали широкі штани високої посадки зі стрілками, вільного крою піджак, а під ним – відвертий напівпрозорий корсет, який підкреслив пишні форми красуні. Доповнили образ туфлі на високих підборах, прямокутна сумочка з кольоровими вставками, довгі сережки з синіми каменями і досить яскравий макіяж.

Ще одна родзинка її стилю – нова зачіска. Моніка вирішила кардинально змінити стиль, обрізавши свої знамениті локони. Коротка стрижка з чубком зробила образ новим: більш сучасним, молодіжним і зухвалим.

Моніка обожнює чорний (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Минулої ночі на заході Academy in Rome 2019 з режисером Джузеппе Торнаторе, який отримав "Оскар" за фільм "Новий кінотеатр "Парадізо" і запросив мене в "Малену", – написала Моніка під фото, які опублікувала у своєму мікроблозі. За кілька годин кадри набрали масу захоплених коментарів від шанувальників, які захоплені нев'янучою красою і магнетизмом Беллуччі.

Моніка залишається незмінною вже багато років (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

До речі, Моніка обожнює чорний, в її гардеробі безліч нарядів цього відтінку. Вона блищала в образах total black на всі найважливіші події цього року, включаючи Каннський і Венеціанський фестивалі. У зйомках для глянцевих журналів стилісти також часто вибирають цей колір. І не дивно: це вічна класика, яка бездоганно підкреслює канонічні риси самої Моніки, яка була неодноразово визнана найкрасивішою жінкою в світі.