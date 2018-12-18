Головним редактором українського жіночого журналу про моду став чоловік

Фото: Колаж (РБК-Україна)

Жіночий журнал про красу і моду представив своїм читачам нового керівника

Філіп Власов призначений головним редактором Vogue UA, про це повідомили на сайті видання vogue.ua.

Філіп Власов вже не один рік працює з глянцевим виданням, він протягом двох років очолював відділ моди Vogue UA. В наслідок він переключив увагу на іншу сферу діяльності, і став креативним директором українського fashion-ритейлера.

Філіп уточнив, що радий повернутися в проект у якості головного редактора, оскільки команду видання вважає високопрофесійною та креативною. Він пообіцяв продовжити дивувати навіть найдосвідченіших модних читачів і надавати новий сенс друкованій версії журналу, експериментуючи з цифровими технологіями, а також, продовжувати надихати аудиторію.

Фото: Новий головний редактор - Філіп Власов (vogue.ua)

"Велика честь – повернутися у проект в новій якості і продовжити працювати з командою дійсно сверхздібних людей, які з такою витонченістю ламають модні стереотипи і домагаються, здавалося б, неможливого", – прокоментував Філіп Власов.

Цей український жіночий журнал справді, не перестає дивувати своїх читачів і призначення чоловіка на посаду головного редактора - тому підтвердження.

Крім того, ми писали про те, що Інститут кольору Pantone назвав головний колір наступного року - Living Coral, - всім, хто стежить за трендами, варто придивитися до нього, адже речі саме такого кольору скоро заповнять всі магазини. А як відбувався процес вибору саме цього відтінку, - читайте в статті.

Відзначимо, що раніше ми писали про те, що Pantone підібрав ще 5 головних відтінків цієї зими. Фахівці провели безліч досліджень і визначили, що буде актуально в палітрі кольорів цього року. Примітно, що один з відтінків був актуальний і 2018 році.

Читайте також про те, що першою модницею, яка приміряла самий найактуальніший відтінок 2019 року - стала Вікторія Бекхем. У своєму бутіку вона з'явилася в сукні, яка повністю відповідає тренду, про що поспішила розповісти в соцмережах.

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