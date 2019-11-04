Герцогиня в скинни: топ-3 самых удачных образа Меган Маркл в стиле кэжуал

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Жена принца Гарри играет по своим модным правилам

Меган Маркл – одна из самых противоречивых членов королевской семьи. Супруга принца Гарри регулярно попадает в различные неловкие ситуации, подвергается критике со стороны мировой прессы за незнание тех или иных обычаев и неуместное поведение. Но в то же время Меган, по слухам, настоящая любимица королевы Елизаветы, и давно завоевала всенародную симпатию.

То же самое и с ее умением одеваться. Маркл далеко не всегда соблюдает установленные дресс-коды и подбирает порой не самые удачные варианты для своего типа фигуры, но она умеет оставаться непосредственной и яркой. За это герцогиню обожают модные порталы и поклонники по всему миру. Предлагаем вспомнить лучшие выходы Меган в кэжуал-образе.

1

Один из последних выходов в свет герцогини Сассекской состоялся на днях. 1 ноября Меган Маркл отправилась на открытие пекарни Luminary Bakery в Лондоне, о чем сообщила пресс-служба королевской семьи постфактум на странице супругов в Instagram. Для визита она выбрала комфортный образ, который составили темно-синие джинсы скинни с коричневым ремнем, белая рубашка в продольную полоску, светлый кардиган J.Crew, накинутый на плечи, а завершили лук белые кроссовки Adidas Stan Smith. Такой наряд подчеркнул, что фигура Меган уже пришла в норму после родов, а ее умение быть "своей" на любого рода событиях бесподобно.

Меган на открытии пекарни (фото: instagram.com/sussexroyal)

2

Белая рубашка и черные узкие брюки – образ, выигрышный со всех сторон. Вы будете уместно смотреться на деловой встрече, при этом без лишней строгости и вычурности. Меган к тому же разбавила его яркими деталями: тонкий пояс и туфли горчичного оттенка, золотистый массивный браслет и серьги. В таком наряде герцогиня блистала на встрече по поводу запуска первой коллекции одежды. Напомним, Меган разработала линию The Smart Set, созданную вместе с организацией Smart Works. Цель кампании – дать возможность нуждающимся женщинам красиво одеться на собеседования, чтобы получить новую должность и изменить жизнь.

Меган обожает узкие брюки (фото: instagram.com/sussexroyal)

3

Несмотря на любовь герцогини к брюкам и джинсам, в гардеробе Меган есть место и женственным нарядам. Причем они совершенно не противоречат понятию "удобный". К примеру, на Уимблдонской турнир, куда Маркл отправилась вместе с Кейт Миддлтон, она пришла в белой рубашке и плиссированной юбке от Hugo Boss с абстрактным черно-синим принтом. Маленькая сумочка, солнцезащитные очки и мелкие серьги помогли сделать образ завершенным и необычным.

Меган и Кейт Миддлтон на Уимблдонском турнире (фото: instagram.com/sussexroyal)