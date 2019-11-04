Герцогиня в скінні: топ-3 найбільш вдалих образи Меган Маркл в стилі кежуал

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Дружина принца Гаррі грає за своїм модним правилами

Меган Маркл – одна з найбільш суперечливих членів королівської сім'ї. Дружина принца Гаррі регулярно потрапляє в різні незручні ситуації, піддається критиці з боку світової преси за незнання тих чи інших звичаїв і недоречну поведінку. Але в той же час Меган, за чутками, справжня улюблениця королеви Єлизавети, і давно завоювала всенародну симпатію.

Те ж саме і з її умінням одягатися. Маркл далеко не завжди дотримується встановлених дрес-кодів і підбирає часом не найвдаліші варіанти для свого типу фігури, але вона вміє залишатися безпосередньою і яскравою. За це герцогиню обожнюють модні портали і шанувальники по всьому світу. Пропонуємо згадати кращі виходи Меган в кежуал-образі.

1

Один з останніх виходів у світ герцогині Сассекскої відбувся днями. 1 листопада Меган Маркл вирушила на відкриття пекарні Luminary Bakery в Лондоні, про що повідомила прес-служба королівської сім'ї постфактум на сторінці подружжя в Instagram. Для візиту вона вибрала комфортний образ, який склали темно-сині джинси скінні з коричневим ременем, біла сорочка в подовжню смужку, світлий кардиган J. Crew, накинутий на плечі, а завершили лук білі кросівки Adidas Stan Smith. Таке вбрання підкреслило, що фігура Меган вже прийшла в норму після пологів, а її вміння бути "своєю" на будь-якого роду події неперевершене.

Меган на відкритті пекарні (фото: instagram.com/sussexroyal)

2

Біла сорочка і чорні вузькі штани – образ, виграшний зі всіх сторін. Ви будете доречно виглядати на діловій зустрічі, при цьому без зайвої строгості і химерності. Меган до того ж розбавила його яскравими деталями: тонкий пояс і туфлі гірчичного відтінку, золотистий масивний браслет і сережки. У такому вбранні герцогиня блищала на зустрічі з приводу запуску першої колекції одягу. Нагадаємо, Меган розробила лінію The Smart Set, створену разом з організацією Smart Works. Мета кампанії – дати можливість нужденним жінкам красиво одягнутися на співбесіду, щоб отримати нову посаду і змінити життя.

Меган обожнює вузькі штани (фото: instagram.com/sussexroyal)

3

Незважаючи на любов герцогині до брюк і джинсів, в гардеробі Меган є місце і жіночних нарядів. Причому вони абсолютно не суперечать поняттю "зручний". Приміром, на Вімблдонській турнір, куди Маркл вирушила разом з Кейт Міддлтон, вона прийшла в білій сорочці і плісировані спідниці від Hugo Boss з абстрактним чорно-синім принтом. Маленька сумочка, сонцезахисні окуляри і дрібні сережки допомогли зробити образ завершеним і незвичайним.

Меган і Кейт Міддлтон на Вімблдонському турнірі (фото: instagram.com/sussexroyal)