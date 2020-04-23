Как гармонично сочетать цвета в одежде: шпаргалка от дизайнера Андре Тана

Модный эксперт рассказал женщинам, как создать стильный и эффектный образ
При создании стильного и гармоничного образа очень важно правильно сочетать цвета, выбирая наряд. Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан, который назвал вещь, без которой вы "не имеете права" выходить из дома весной-летом 2020, решил помочь женщинам и составил полезную "шпаргалку" по сочетанию цветов. Важные принципы комбинирования цвета модный эксперт изложил на своей странице в Instagram.
"Цветовой круг Иттена поможет тебе создать гармоничные цветовые комбинации," - отметил Тан.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)
Как правильно сочетать цвета:
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1. Комплементарное сочетание. Цвета, расположенные на противоположных сторонах круга, выглядят очень энергично и живо.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀
2. Триада - сочетание трёх цветов, лежащих на одинаковом расстоянии друг от друга. Такая композиция отлично выглядит даже при использовании бледных оттенков.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀
3. Аналогичное сочетание. Сочетание от двух до пяти цветов, расположенных рядом на цветовом круге. Идеальное количество сочетаемых цветов - три.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)
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4. Раздельно-комплементарное сочетание. Вместо цвета, который находится на противоположной стороне, берутся два соседних для него цвета.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀
5. Тетрада - сочетание 4 цветов. При этом, один цвет в образе всегда основной, два - дополняющие, а ещё один расставляет акценты.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀
6. Квадрат - сочетание 4 цветов, которые не только равноудалённые друг от друга, но и являются комплементарными.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)
Вот эта вся основа, которая поможет вам в создании стильных, ярких и гармоничных образов.
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