Как гармонично сочетать цвета в одежде: шпаргалка от дизайнера Андре Тана

При создании стильного и гармоничного образа очень важно правильно сочетать цвета, выбирая наряд. Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан, который назвал вещь, без которой вы "не имеете права" выходить из дома весной-летом 2020, решил помочь женщинам и составил полезную "шпаргалку" по сочетанию цветов. Важные принципы комбинирования цвета модный эксперт изложил на своей странице в Instagram.

"Цветовой круг Иттена поможет тебе создать гармоничные цветовые комбинации," - отметил Тан.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Как правильно сочетать цвета:

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1. Комплементарное сочетание. Цвета, расположенные на противоположных сторонах круга, выглядят очень энергично и живо.



Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

2. Триада - сочетание трёх цветов, лежащих на одинаковом расстоянии друг от друга. Такая композиция отлично выглядит даже при использовании бледных оттенков.



Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

3. Аналогичное сочетание. Сочетание от двух до пяти цветов, расположенных рядом на цветовом круге. Идеальное количество сочетаемых цветов - три.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

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4. Раздельно-комплементарное сочетание. Вместо цвета, который находится на противоположной стороне, берутся два соседних для него цвета.



Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

5. Тетрада - сочетание 4 цветов. При этом, один цвет в образе всегда основной, два - дополняющие, а ещё один расставляет акценты.



Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

6. Квадрат - сочетание 4 цветов, которые не только равноудалённые друг от друга, но и являются комплементарными.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Вот эта вся основа, которая поможет вам в создании стильных, ярких и гармоничных образов.

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