Як гармонійно поєднувати кольори в одязі: шпаргалка від дизайнера Андре Тана

Ілюстративне фото (pexels.com)

Модний експерт розповів жінкам, як створити стильний і ефектний образ

При створенні стильного і гармонійного образу дуже важливо правильно поєднувати кольори, вибираючи вбрання. Знаменитий український дизайнер Андре Тан, який назвав річ, без якої ви "не маєте права" виходити з будинку навесні-влітку 2020, вирішив допомогти жінкам і склав корисну "шпаргалку" по поєднанню кольорів. Важливі принципи комбінування кольору модний експерт виклав на своїй сторінці в Instagram.

"Колірний круг Иттена допоможе тобі створити гармонійні колірні комбінації," - зазначив Тан.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

Як правильно поєднувати кольори:

⠀

1. Комплементарне поєднання. Кольори, розташовані на протилежних сторонах кола, виглядають дуже енергійно і жваво.



Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

2. Тріада - поєднання трьох кольорів, що лежать на однаковій відстані один від одного. Така композиція відмінно виглядає навіть при використанні блідих відтінків.



Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

3. Аналогічне поєднання. Поєднання від двох до п'яти кольорів, розташованих поруч на колірному колі. Ідеальна кількість поєднуваних кольорів - три.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

⠀

4. Роздільно-комплементарне поєднання. Замість кольору, який знаходиться на протилежній стороні, беруться два сусідніх для нього кольору.



Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

5. Тетрада - поєднання кольорів 4. При цьому, один колір в образі завжди основний, два - доповнюють, а ще один розставляє акценти.



Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)⠀

6. Квадрат - поєднання 4 кольорів, які не тільки рівновіддалені один від одного, але і є комплементарними.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

Ось ця вся основа, яка допоможе вам у створенні стильних, яскравих і гармонійних образів.

Нагадаємо, стиліст Анастасія Stacymills перерахувала, які речі навряд чи вийдуть з моди - так що сміливо купуйте їх.