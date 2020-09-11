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Гардероб для поездок: стилист назвала важные правила для стильного вида и легкого багажа

Автор: Ольвия Агаркова

Стилист научила составлять оптимальную капсулу для путешествий

Как собрать гардеробную капсулу для путешествий? Невозможно в поездку взять все любимые вещи! Идеально собрать мини капсулу. О том, как это сделать на странице в Instagram рассказала стилист Полина Рыжова.

По такому принципу можно собирать капсулу для любого случая, либо, например, сезонную. Основа любой капсулы - подходящие именно вам фасоны и цвета!

  • выбираем несколько поясных изделий (брюки, юбки, джинсы, шорты)
  • выбираем несколько плечевых изделий (их должно быть больше чем "низа" тогда комплекты можно сделать разнообразные)
  • дополняем аксессуарами и обувью

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гардеробная капсула - это удобно! Минимум вещей, которые отлично сочетаются друг с другом и у вас всегда есть понимание, какой образ выбрать.

Обычно гардеробная капсула состоит из 6-12 вещей (для поездки может быть мини капсула из 4-6 вещей), которые можно комбинировать между собой, создавая разные образы.

Вещи в капсуле должны быть разнообразными. Например, это не может быть две пары джинсов, либо они должны отличаться по цвету и фасону.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чтобы капсула получилась гармоничной и интересной, рекомендуется выбирать для ее воплощения вещи в 3-5 цветах, где 1-2 из них нейтральные (белый, серый, бежевый, молочный, черный) и 1-3 пигментированных оттенка (зависит от вашего цветотипа, яркие насыщенные цвета, светлые неяркие оттенки, припыленные нежные цвета).

Напомним что ранее стилист Карина Каприэлова показала трендовые юбки на осенний период 2020.

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