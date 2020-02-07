Фотограф з України зняла 71-річну маму Ілона Маска в стильній фотосесії для Google

Мей Маск (фото: instagram.com/mayemusk)

Жінка позує в стильних повсякденних образах

Мама всесвітньо відомого мільярдера, засновника компаній SpaceX і Tesla, члена Лондонського королівського товариства Ілона Маска знову вразила шанувальників своїм дивовижним почуттям стилю і "вічною молодістю". 71-річна Мей Маск підкорила черговою fashion-зйомкою. Довівши, що вік - це всього лише цифра. Примітно, що за фотосет відповідала фотограф з України Саша Самсонова, відома також співпрацею з сім'єю Кадашьян-Дженнер.

Так, Мей Маск стала обличчям нової лінійки продукції Google ATAP. Модель з'явилася в стильній зйомці, демонструючи новинки компанії, які допомагають "впоратися" з технологіями у повсякденному житті - зручний рюкзак, одяг з різними роз'ємами і багатофункціональними кишенями. Примітно, що за розробку нової колекції компанія Google звернулася до будинку моди SAINT LAURENT, а також компанії Levi's.

Мама Ілона Маска Мей в об'єктиві українського фотографа Саші Самсонової (фото: instagram.com/sashasamsonova)

71-річна модель позує в стильних повсякденних образах. Наприклад, чорні шкіряні штани (тренд 2020 року), об'ємна біла сорочка, а також джинсова куртка. На ногах - зручні білі черевики.

Сиве волосся місіс Маск акуратно зачесане в чоловічу стрижку. А макіяж зроблений з акцентом на губи з помадою кольору бордо.

Фото: instagram.com/googleatap

Зазначимо, що мама Ілона Маска вже більше 50 років працює в якості моделі. Жінка також позувала для обкладинки журналу Time. На додаток до модельного бізнесу, вона продовжувала свою діяльність у сфері дієтології. Як дієтолог, вона читала лекції у всіх провінціях Канади і 39 американських штатах, вела приватну практику.

А от Саша Самсонова - фотограф з України, яка кілька років мешкає у Лос-Анджелесі. Дівчина отримала популярність завдяки співпраці з сестрами Кардашьян-Дженнер, які довіряють українці зйомки для глянців і рекламних кампаній. Також в об'єктив Самсонової потрапляли бурлеск-діва Діта фон Тін, акторка Джессіка Альба і багато інших всесвітньо відомі знаменитості.

Нагадаємо, раніше кохана Ілона Маска безповоротно підтвердила вагітність: опубліковано фото.