Шимпанзе-шоферы и раса амазонок: 17 прогнозов на 2020 год, которые обещали нам фантасты

Коллаж: society6.com

Многие прогнозы вряд ли когда-нибудь сбудутся из-за своей причудливости

Представьте себе — начало 2020 года, вы садитесь в персональный вертолет, который домчит вас до ближайшей взлетной базы, откуда удобный сверхскоростной шаттл доставит вас на одну из туристических баз на Марсе. Тем временем за вашим летающим домом присмотрит интеллектуальный компьютер и дворецкий-шимпанзе… Еще 50 лет назад писатели-фантасты предвидели головокружительную жизнь человека 21 века. Однако многие их прогнозы настолько далеки от реальности, что вряд ли когда-нибудь сбудутся. Редакция LITE предлагаем пофантазировать вместе, изучив топ-17 самых невероятных прогнозов на 2020 год, которым не суждено сбыться.

Разведение приматов и других животных для черновой работы

В 1964 году американский исследовательский центр RAND подготовила отчет долгосрочного прогнозирования, сформулировав ряд прогнозов до середины 21 века. Более 80 экспертов из различных областей предвидели фантастическое будущее современного человека. Если бы их прогнозы сбылись, то человечество бы уже общалось с инопланетянами, покорило бы спутники Юпитера и даже создало бы военную базу на Луне (наверное, чтобы предотвращать атаки тех самых инопланетян).

Однако наибольшее удивление вызывает прогноз RAND, согласно которому в 2020 году человечество будет разводить и “обучать” животных — по большей степени приматов — для выполнения черновой работы.

И это предположение было принято всерьез. Три года спустя лауреат Нобелевской премии химик Гленн Сиборг настолько увлекся этой идеей, что во время одного из выступлений убеждал слушателей:

“В 21 веке в тех домах, где в кладовке не будет стоять робот, можно будет встретить обезьяну, выполняющую различные работы по дому… Кроме того, использование хорошо обученных обезьян в качестве семейных водителей может снизить количество автомобильных аварий”.

Летающие дома мигрируют на юг

Фото: Laurent Chéhère

Изобретатель, писатель-футуролог, автор культового романа “Космическая одиссея” Артур Кларк предполагал, что в 21 веке жилые дома людей будет “не удержать” на земле. А люди смогут путешествовать из страны в страну, даже не вставая с кровати и не надевая штаны.

Согласно прогнозам Кларка, в 2020 году на летающих домах “люди целыми общинами смогут мигрировать на юг зимой или перелетать на новые земли при желании сменить ландшафт”.

Уборка всего помещения с помощью одного шланга

Американский писатель, научный редактор New York Times (с 1920 по 1950) Вальдемар Кемпферт был явно один их самых плодотворных “прогнозистов” своего времени. Его видение быта 21 века поражает размахом фантазии. В своей статье “Чудеса, которые вы увидите в ближайшие 50 лет” для журнала “Popular Mechanics” (1950) Кемпферт предсказывал, что в 21 веке “все, что нам нужно будет сделать для уборки всего дома - это просто включить шланг”.

Фантаст предполагал, что к этому времени человечество откажется от органических материалов. И вся мебель, как и предметы повседневного пользования будут изготовлены из синтетической ткани или водонепроницаемого пластика. Поэтому в центре помещения достаточно будет провести водосточную трубу. Предполагалось, что среднестатистическая хозяйка 21 века во время уборки дома будет просто включать шланг и под напором воды мыть всю комнату. Вода будет стекать в водосточную трубу в центре комнаты. Еще немного времени понадобится, чтобы с помощью потока горячего воздуха со специального устройства просушить помещение. И вуаля — уборка завершена.

Сладости из старого белья

Фото: unsplash.com/@fahadzia

Все в той же статье для журнала “Popular Mechanics” Вальдемар Кемпферт предполагал, что кулинария как “отдельный вид искусства” останется в воспоминаниях. Все продукты питания человек 21 века будет получать в виде замороженных полуфабрикатов-брикетов. Разморозил, закинул в микроволновку — готово.

А благодаря развитию кулинарных технологий, по мнению Кемпферта, можно будет обычные вещи превращать в еду. К примеру, старое нижнее белье на специальных “химических фабриках” будет превращаться в конфеты. Кстати, подобная идея была развита в фильме “Крылышко или ножка” (1976) с Луи де Фюнесом в главной роли. Там герои ведут борьбу с владельцем фабрики по производству еды из полностью искусственных компонентов.

Ноги остануться без пальцев

Пальцы на ногах человеку 21 века "не нужны" (фото: unsplash.com/@danielcgold)

На лекции Королевской коллегии хирургов Англии в 1911 году хирург Ричард Лукас сделал любопытный прогноз, что пальцы на ногах станут “бесполезными”. Как результат, в 21 веке человеческая стопа с пальцами превратится “в одной целое”.

У каждого будет личный вертолет

Забудьте о реактивных ранцах и летающих автомобилях. Еще в 1951 году авторы "Популярной механики" были уверена, что у каждой семьи в 21 веке в гараже будет хотя бы один вертолет.

“Простой, практичный, надежный личный вертолет. Он достаточно большой, чтобы перевозить двух человек, и достаточно компактный, чтобы приземлиться на лужайке”, — обещали на страницах научной периодики. Однако в 2020 году намного удобнее спуститься в подземку.

Все дороги превратятся в туннели

Дороги-туннели — один из самых популярніх прогнозов будущего (фото: unsplash.com/@mygallery)

Представьте себе будущее без жаркого и пыльного асфальта, без пробок… Таким оно должно было быть по прогнозам экспертов 1957 года. В журнале “Популярная механика” предсказывали, что в 21 веке люди будут перемещаться по “пневматическим туннелям”, что обеспечит сверхскорость перемещения с пункта “А” в пункт “Б”. Хм, что-то подобное нам пытается предложить Hyperloop — проект вакуумного поезда. Однако по прогнозам Илона Маска, первая высокоскоростная железная дорога Hyperloop появиться лишь к 2029 году. И соединит она Лос-Анджелес и Сан-франциско. Более массового использования “пневмо-туннелей” ждать еще нескоро.

Эра наномобильности

Фото: unsplash.com/@viniciusamano

Речь идет о телепатии и телепортации. Основатель The Mobile Institute, эксперт в области технологий Майкл О'Фаррелл в книге 2014 года в книге “Сдвиг 2020” предсказал, что в 2020-й год станет расцветом “эры наномобильности”.

“Я ожидаю, что грядет эра наномобильности — телепатия и телепортация станут возможными к 2020 году. Причем к 2040 году это станет обычным явлением”, — предсказывал фантаст.

Раcа амазонок

Фото: unsplash.com/@johnarano

В 1950 году писательница Associated Press Дороти Роу озвучила головокружительный прогноз своего виденья женщин 21 века. Если бы прогнозы Роу сбылись, то сегодня по улицам Киева или Нью-Йорка прогуливались бы воинственные Амазонки, а не ранимые принцессы. Среднестатистическая женщина 21 века, согласно предположениям писательницы, была бы ростом более шести футов (1,80 метров) с 40-м размером обуви, “плечами, как у борца, и мускулами, как у водителя грузовика”.

Такими воинственными женщины станут из-за выполнения “чисто мужской” работы, а также “максимально сбалансированному рациону питания, продуманному наукой”.

“Женщина будущего будет заниматься всеми видами спорта. Вероятно, даже будет соревноваться с мужчинами в футболе, бейсболе, борьбе. Женщины будут заниматься бизнесом, займут свое место в финансово-экономической и политической системе. Даже будут президентами… Природа, похоже, стремится создать новую расу амазонок. В течение следующих 50 лет вы увидите освобожденную женщину”, — предрекала Дороти Роу. Что же, не во всех своих прогнозах она ошиблась!

Люди откажутся от кофе и чая

Еще в 1937 году Никола Тесла предсказал, что "в течение столетия кофе, чай и табак больше не будут в моде". "Отмена стимуляторов не произойдет принудительно", - написал он. "Просто больше не будет модно отравлять организм вредными ингредиентами".

Банк зубов

За роскошной улыбкой - в "банк зубов" (фото: unsplash.com/@sewnapart)

Итак, банк крови у нас уже есть. Что еще могла бы предложить современная медицина? Как насчет банка зубов? Такой вариант предвидел журналист Лестер Дэвид в материале 1947 года для журнала Mechanix Illustrated.

“Только представьте: можно будет отправить на свалку искусственные протезы, пластины и “мосты”... Мужчины и женщины любого возраста могут подобрать необходимый вариант в банке настоящих человеческих зубов”.

Люди поголовно перейдут на вегетарианство

В 1913 году Густав Бишофф, бывший президент Американской ассоциации производителей мяса, предсказывал, что с годами рацион человека будет состоять в основном из овощей. По его словам, из-за нехватки мяса даже самые богатые люди в будущем будут вегетарианцами.

Да и в самом процессе употребления пищи не будет необходимости

Это предсказание было сделано всего 15 лет назад футуристом и ученым Рэем Курцвейлом. В книге 2005 года "Сингулярность близка: когда люди превзойдут биологию" Курцвейл предполагал, что к 2020-м году появятся “наноботы”, способные попасть в кровоток, чтобы “кормить” клетки и извлекать отходы. В результате обычный способ употребления пищи попросту “устареет”. Смелый прогноз, как для будущего через 15 лет в будущем, не правда ли?

Роботы-терапевты

Фото: unsplash.com/@agkdesign

Роботы с развитым искусственным интеллектом — привычный прогноз на будущее. Здесь все ограничивается исключительно вашей фантазией. Анализируя глобальные тенденции в книге “Shift 2020”, писательница Ариан Ван де Вен предвидела использование в 2020 году роботов “в качестве терапевтов, компаньонов и даже друзей, которые будут помогать в повседневной жизни”. Пока что дела обстоят иначе.

Компьютеры станут сознательными

Британский футуролог Ян Пирсон в 2005 году в интервью газете “Observer” говорил, что в 2020 году человечество создаст “интеллектуальный компьютер”.

“Сознание — это просто еще одно чувство, которое мы и пытаемся воссоздать в компьютере. Я пришел к выводу, что возможно сделать сознательный компьютер с нечеловеческим уровнем интеллекта до 2020 года. Он будет обладать эмоциями. И если я буду находиться на борту самолета, то мне хочется, чтобы компьютер также переживал и делал все, чтобы оставаться в воздухе”.

В итоге, в недавнем интервью CNN Ян Пирсон был вынужден констатировать, что его прогнозы очень далеки от действительности. “Наблюдался большой спад в развитии технологий искусственного интеллекта. Я бы оценил, что ИИ прогрессировал на 35-40% медленнее наших ожиданий”.

Никто не будет работать, все будут богаты

Самый прекрасный прогноз на 21 век, который, к сожалению, так и не сбылся. В 1966 году в журнале Time предрекали, что экономика 21 века будет “удивительной”. В эссе под названием “Футуристы” эксперты в сфере экономики предполагали, что в скором будущем “машины заменят людей” и будут производит столько товаров, что “хватит каждому”. А каждый житель США “станет независимым и богатым”. Даже не поднимая пальца, среднестатистическая неработающая семья США сможет рассчитывать на среднюю зарплату от 30 000 до 40 000 долларов, сообщает Time. Обратите внимание, это показатель рассчитывался на 1966 год. В 2020 году пассивный заработок семьи должен был бы составлять до 300 000 долларов.

Человечество наконец-то покорит Марс

Покорение Марса - светлая мечта человечества (фото: unsplash.com/@ecasap)

И куда же без обещаний колонизировать Марс?! Человечество мечтает заселить Марс с тех пор, как мы в принципе узнали о существовании красной планет.

В 1997 году журналисты издания Wired Питер Шварц и Питер Лейден назвали 2020-й “годом покорения Марса людьми”. У них также были некоторые конкретные идеи о том, как это должно произойти: “Четыре астронавта приземляются и передают свои снимки 11 миллиардам человек, которые наблюдают за ними в данный момент. Экспедиция — это совместные усилия, поддерживаемые практически всеми странами на планете. Кульминация полутора десятилетий интенсивного движения к общей цели".

Быть может, в 1990-х у нас были основания им верить. Когда человечество прониклось идеями “космического туризма”. Однако совсем скоро даже НАСА подтвердили: ближайшее время, на которое мы можем рассчитывать в вопросе “покорения” Марса — 2030 год. Но во-первых, “покорением” это назвать нельзя. Это скорее момент первой высадки человека на поверхность планеты. Во-вторых... если нам очень повезет.