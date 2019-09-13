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Формуємо осінній гардероб: Роузі Хантигтон-Уайтлі демонструє улюблені речі сезону

Lite » Мода 13.09.2019 - 17:56
Формуємо осінній гардероб: Роузі Хантигтон-Уайтлі демонструє улюблені речі сезону
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Британська ікона стилю показала новий стильний наряд

Роузі Хантигтон-Уайтлі – справжня модна ікона, яка, здається, вирішила навчити стилю дівчат по всьому світу. Всі вже настільки звикли бачити незвичайні наряди на її сторінці в Instagram, що якщо пару днів там не з'являється оновлень, починають хвилюватися. Глянцеві видання, світські портали і численні фоловери – усі з нетерпінням очікують аутфіти молодої мами. Тим більше, що прийшла осінь, а значить, пора формувати гардероб нового сезону.

Формуємо осінній гардероб: Роузі Хантигтон-Уайтлі демонструє улюблені речі сезонуФормуємо осінній гардероб: Роузі Хантигтон-Уайтлі демонструє улюблені речі сезонуФормуємо осінній гардероб: Роузі Хантигтон-Уайтлі демонструє улюблені речі сезонуРоузі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Кілька годин тому вона нарешті задовольнила шанувальників. Роузі виклала стильний наряд, продуманий до деталей, і підписала його романтичними фразами: «Вступаю в осінь з Jimmy Choo», «Шукайте мене в Центральному парку», «Осінні аксесуари».

Формуємо осінній гардероб: Роузі Хантигтон-Уайтлі демонструє улюблені речі сезонуФормуємо осінній гардероб: Роузі Хантигтон-Уайтлі демонструє улюблені речі сезонуРозуи любить робити акцент на деталях (фото: instagram.com/rosiehw)

Жіночний і елегантний лук склали спідниця-міді болотного кольору з запахом і білий топ з високим горлом без рукавів (до речі, його модель наділа без нижньої білизни). До них Роузі підібрала гірчичного відтінку чоботи з квадратним носком і на високому каблуці, сумочку з замші на довгій ручці, декоровану емблемою вже згаданого бренду, а також великі сонцезахисні окуляри. Волосся моделі, ідеально укладене в об'ємну зачіску, і макіяж в золотистих тонах – вдале завершення досконалого образу 32-річної красуні.

Формуємо осінній гардероб: Роузі Хантигтон-Уайтлі демонструє улюблені речі сезонуРоузі в офісі (фото: instagram.com/rosiehw)

Шанувальники Хантигтон-Уайтлі залишилися в повному захваті, засипавши її компліментами і проханнями розповісти, де вона придбала сумку і топ. Цікаво, що модель завжди позначає, з ким у партнерстві робить публікацію. Скоріше за все, багато брендів уже побачили, як вигідно їх речі може піднести на своїй сторінці супермодель. Особливо тривалою була співпраця з італійським преміум-брендом Bottega Veneta. За останній час Роузі використовує масу аксесуарів марки, які в підсумку стали справжніми інста-трендами.

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