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Самая красивая в мире: Бритни Спирс восхитила стройной фигурой и цветущим внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.06.2020 - 14:31
Самая красивая в мире: Бритни Спирс восхитила стройной фигурой и цветущим внешним видом
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица порадовала поклонников

Бритни Спирс в который раз восхитила поклонников цветущим внешним видом. Она показала несколько селфи, на которых предстала в уже ставшем привычным для нее образе. Главные его составляющие: укороченная блуза с рукавами-фонариками, шнуровкой на груди и цветастым принтом, чокер с бусами, а также высокий хвост и макияж с аккуратно подведенными глазами. По своему обыкновению, певица выложила сразу несколько однотипных фото: по всей видимости, звезда не могла определиться. На некоторых она улыбается и выглядит счастливой и беззаботной.

Самая красивая в мире: Бритни Спирс восхитила стройной фигурой и цветущим внешним видом

Новое фото певицы (фото: instagram.com/britneyspears)

Поэтому такой позитивный пост весьма порадовал фанатов 39-летней знаменитости. Многие отметили, что выглядит Бритни очень хорошо. Но были и те, кто встревожился из-за манеры поста.

  • Самая красивая во всем мире
  • Красотка, красотка, красотка
  • Ты выглядишь так замечательно!
  • Это смущает меня
  • Она великолепна, но неужели никого не беспокоит ее макияж глаз?
  • Худая королева
  • Ты выглядишь отлично с этой подводкой
  • Ты мое солнце
  • Ты такая красивая, ты делаешь мои дни намного лучше
  • С тобой все в порядке?
  • Сестренка, с тобой все хорошо?
  • Это одна-единственная поза, которую она знает?
  • Мамочки, где ее брови?
  • Твоя улыбка такая красивая

Самая красивая в мире: Бритни Спирс восхитила стройной фигурой и цветущим внешним видом

Самая красивая в мире: Бритни Спирс восхитила стройной фигурой и цветущим внешним видом

Самая красивая в мире: Бритни Спирс восхитила стройной фигурой и цветущим внешним видом

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/britneyspears)

Позже звезда выложила ролик, в котором поздравила своих поклонников из ЛГБТК-сообществ. «Счастливого Pride Month!!! Я очень люблю своих фанатов ЛГБТК +... Вы все приносите мне столько радости, и я горжусь тем, что поддерживаю вас !!!!». Для этого ролика она переоделась, примерив черное платье с длинными полупрозрачными рукавами и оборками.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины певецБритни Спирс
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