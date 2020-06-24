Самая красивая в мире: Бритни Спирс восхитила стройной фигурой и цветущим внешним видом

Певица порадовала поклонников
Бритни Спирс в который раз восхитила поклонников цветущим внешним видом. Она показала несколько селфи, на которых предстала в уже ставшем привычным для нее образе. Главные его составляющие: укороченная блуза с рукавами-фонариками, шнуровкой на груди и цветастым принтом, чокер с бусами, а также высокий хвост и макияж с аккуратно подведенными глазами. По своему обыкновению, певица выложила сразу несколько однотипных фото: по всей видимости, звезда не могла определиться. На некоторых она улыбается и выглядит счастливой и беззаботной.
Новое фото певицы (фото: instagram.com/britneyspears)
Поэтому такой позитивный пост весьма порадовал фанатов 39-летней знаменитости. Многие отметили, что выглядит Бритни очень хорошо. Но были и те, кто встревожился из-за манеры поста.
Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/britneyspears)
Позже звезда выложила ролик, в котором поздравила своих поклонников из ЛГБТК-сообществ. «Счастливого Pride Month!!! Я очень люблю своих фанатов ЛГБТК +... Вы все приносите мне столько радости, и я горжусь тем, что поддерживаю вас !!!!». Для этого ролика она переоделась, примерив черное платье с длинными полупрозрачными рукавами и оборками.
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Автор: Lite