Ей точно 46? Хайди Клум похвасталась стройным телом в мятном total look

Звезда демонстрирует новый образe
Хайди Клум в свои 46 лет может похвалиться стройной фигурой и по-прежнему эффектной внешностью. К тому же звезда обожает примерять яркие наряды, подчеркивая свою точеную модельную фигуру. В этот раз Хайди выбрала для своего выхода оттенок яркий и по-весеннему свежий. Она красуется в мятном total look, который составили широкие брюки, блуза и плащ. В завершение образа звезда подобрала крупные солнцезащитные очки и белые лодочки.
Мятный образ Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
«Вау, ты прекрасна», «это твой цвет», «королева», – посыпались восторженные отзывы о новом образе Клум от армии ее поклонников. К слову, некоторые вновь выразили мысль о возможной беременности Хайди – на фото заметен слегка выпирающий животик. Сама модель, как и ее супруг Том Каулитц никак не комментируют эти догадки поклонников. Так что, может, всему виной фасон блузы.
Напомним, недавно Хайди уже вызвала волну обсуждений своим появлением на благотворительной вечеринке amfAR. Она пришла на ивент в нежно-голубом атласном платье от бренда Stephane Rolland с длинным шлейфом и высоким разрезом, который оголил стройные ножки Хайди. Наряд был весьма ярким и запоминающимся, но из-за своего свободного кроя полностью скрыл фигуру звезды. Из-за такого эффекта «простыни» он был признан одним из самых неудачных на мероприятии. А еще дал всем основания подумать, что таким образом суперзвезда скрывает от публики беременность.
Напомним, Хайди вышла замуж за своего возлюбленного, 30-летнего музыканта Тома Каулитца, летом прошлого года. Пышная церемония прошла на яхте “Christina O”. Интересно, на этом же судне когда-то свою свадебную вечеринку отмечали княгиня Грейс Келли и князь Ренье III. Свадебная церемония прошла у острова Капри в Италии. А после молодожены отправились в медовый месяц на яхте.