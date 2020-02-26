Ей точно 46? Хайди Клум похвасталась стройным телом в мятном total look

Хайди Клум в свои 46 лет может похвалиться стройной фигурой и по-прежнему эффектной внешностью. К тому же звезда обожает примерять яркие наряды, подчеркивая свою точеную модельную фигуру. В этот раз Хайди выбрала для своего выхода оттенок яркий и по-весеннему свежий. Она красуется в мятном total look, который составили широкие брюки, блуза и плащ. В завершение образа звезда подобрала крупные солнцезащитные очки и белые лодочки.

Мятный образ Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

«Вау, ты прекрасна», «это твой цвет», «королева», – посыпались восторженные отзывы о новом образе Клум от армии ее поклонников. К слову, некоторые вновь выразили мысль о возможной беременности Хайди – на фото заметен слегка выпирающий животик. Сама модель, как и ее супруг Том Каулитц никак не комментируют эти догадки поклонников. Так что, может, всему виной фасон блузы.

Хайди Клум на вечеринке (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, недавно Хайди уже вызвала волну обсуждений своим появлением на благотворительной вечеринке amfAR. Она пришла на ивент в нежно-голубом атласном платье от бренда Stephane Rolland с длинным шлейфом и высоким разрезом, который оголил стройные ножки Хайди. Наряд был весьма ярким и запоминающимся, но из-за своего свободного кроя полностью скрыл фигуру звезды. Из-за такого эффекта «простыни» он был признан одним из самых неудачных на мероприятии. А еще дал всем основания подумать, что таким образом суперзвезда скрывает от публики беременность.

Напомним, Хайди вышла замуж за своего возлюбленного, 30-летнего музыканта Тома Каулитца, летом прошлого года. Пышная церемония прошла на яхте “Christina O”. Интересно, на этом же судне когда-то свою свадебную вечеринку отмечали княгиня Грейс Келли и князь Ренье III. Свадебная церемония прошла у острова Капри в Италии. А после молодожены отправились в медовый месяц на яхте.