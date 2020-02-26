Їй точно 46? Хайді Клум похвалилася струнким тілом в м'ятному total look

Зірка демонструє новий образ
Хайді Клум в свої 46 років може похвалитися стрункою фігурою і як і раніше ефектною зовнішністю. До того ж зірка обожнює приміряти яскраві вбрання, підкреслюючи свою витончену модельну фігуру. Цього разу Хайді вибрала для свого виходу відтінок яскравий і по-весняному свіжий. Вона красується в м'ятному total look, який склали широкі штани, блуза і плащ. На завершення образу зірка підібрала великі сонцезахисні окуляри і білі човники.
М'ятний образ Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
«Вау, ти прекрасна», «це твій колір», «королева», – посипалися схвальні відгуки про нове вбрання Клум від армії її шанувальників. До речі, дехто з них знову висловив думку про можливу вагітність Хайді – на фото помітний злегка випираючий животик. Сама модель, як і її чоловік Том Каулітц, ніяк не коментують ці припущення шанувальників. Так що, може, всьому виною фасон блузи.
Нагадаємо, нещодавно Хайді вже викликала хвилю обговорень своєю появою на благодійній вечірці amfAR. Вона прийшла на івент в ніжно-блакитній атласній сукні від бренду Stephane Rolland з довгим шлейфом і високим розрізом, який оголив стрункі ніжки Хайді. Вбрання було дуже яскравим і цікавим, але через свій вільний крій воно повністю приховало фігуру зірки. Через такий ефект «простирадла» воно було визнане одним з найгірших на заході. А ще дало підстави подумати, що таким чином суперзірка приховує від публіки вагітність.
Нагадаємо, Хайді вийшла заміж за свого коханого, 30-річного музиканта Тома Каулітца, влітку минулого року. Пишна церемонія пройшла на яхті "Christina O". Цікаво, на цьому ж судні колись свою весільну вечірку відзначали княгиня Грейс Келлі та князь Реньє III. Весільна церемонія пройшла біля острова Капрі в Італії. А після молодята відправилися в медовий місяць на яхті.