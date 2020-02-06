Стильный провал: Хайди Клум в платье-шторе натолкнул на мысль о возможной беременности

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайди выбрала объемное платье, которое скрыло ее фигуру

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум - известная тусовщица. Кажется, что модель не пропускает ни одного более-менее значимого события. При этом каждый раз немецкая красотка блистает на многочисленных красных дорожках в новых нарядах. К сожалению, не всегда удачных. Так, один из недавних выходов Хайди вновь заставил поклонников супермодели задуматься, а не беременная ли часом их любимица?! Поклонникам в который раз остается гадать - Хайди специально надела столь “странное” платье, или же стилисты супермодели попросту немного прогадали.

5 февраля в Нью-Йорке прошла ежегодная благотворительная вечеринка amfAR. Напомним, что главная цель вечера, который собирает под одной крышей десятки звезд, - собрать как можно больше пожертвований в фонд борьбы со СПИДом. На событие вновь пришли всемирно известные селебритис, красуясь в ярких нарядах. Однако в “топы самых странных образов” попала Хайди Клум.

Хайди Клум в платье Stephane Rolland (скриншот поста: instagram.com/ronyviis/)

Перед десятками камер красотка позировала в атласном платье нежного небесного оттенка от бренда Stephane Rolland. Платье с длинным шлейфом украшено бусинами-каплями, а также высоким разрезом, который оголяет стройные ножки Модели. Образ модели дополняют полупрозрачные босоножки от Stella Luna, а также милая сумочка-клатч в форме шара, декорированная блестками. Из украшений Клум отдала предпочтение подвеске с камнями, небольшим сережкам и массивному перстню.

Детали образа Хайди (скриншоты поста: instagram.com/fashiontomax_russia)

Единственный минус образа - уж очень объемное атласное платье скрыло изящные формы 46-летней Хайди. Из-за чего супермодель моментально попала на страницы таблоидов с "подозрением на беременность”.

Напомним, что на данный момент счастливая Хайди находится в браке с молодым мужем - 30-летним музыкантом Томом Каулитцем. Пара официально расписалась в феврале 2019 года после головокружительного романа, который длился год и за которым наблюдал весь мир. Пышная церемония прошла на яхте “Christina O”. Кстати, на этом же судне когда-то свою свадебную вечеринку отмечали княгина Грейс Келли и князь Ренье III. Свадебная церемония прошла у острова Капри в Италии.

Хайди Клум и Том Каулитц (фото: instagram.com/heidiklum)

После свадьбы Хайди откровенно рассказала в одном из интервью, что наконец встретила настоящего мужчину: “У меня впервые появился мужчина, который все со мной обсуждает и разделяет все обязанности”.

Конечно же, теперь поклонники пары ждут новостей о пополнении в семьи. Однако обычно откровенная Хайди не спешит отвечать на эти вопросы. От предыдущего брака с музыкантом Силом Хайди воспитывает четверых детей!

Напомним, ранее в ботфортах и без юбки Клум блеснула стройными ногами на откровенном фото.