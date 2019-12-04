Вот это ноги! Винни Харлоу демонстрирует совершенное тело в откровенном платье Vivienne Westwood

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель блистает на British Fashion Awards

Винни Харлоу относится к числу самых успешных моделей в мире. Поэтому она не могла пропустить такое важное событие, как British Fashion Awards, которое состоялось на днях в Лондоне. Подобрав для выхода очередной яркий образ.

Винни блистает в Лондоне (фото: instagram.com/winnieharlow)

На мероприятии она появилась в роскошном платье из розового шелка из весенней коллекции Vivienne Westwood 2020 с корсетом, откровенным декольте и пышными оборками по бокам. Такой фасон в который раз подчеркнул совершенную фигуру звезды: ее длинные стройные ноги, точеную талию и руки. Дополнили образ Винни классические серебристые лодочки, украшенные камнями, браслеты и кольца с изумрудами. Интересная деталь лука – прическа. Винни как большая любительница париков в этот раз выбрала удлиненное черное каре. В макияже она сделала акцент на глазах.

Один из лучших образов модели (фото: instagram.com/winnieharlow)

Выглядела 25-летняя канадская модель просто великолепно, за что получила от своих подписчиков массу комплиментов. «Звезда», «королева», «просто невероятная», – пишут поклонники.

Нужно отдать Винни должное: она умеет себя подать и на красных ковровых дорожках всегда смотрися безупречно. Но не менее эффектно она старается выглядеть и в повседневной жизни. К примеру, недавно она выложила массу фото из аэропорта, где показала необычный спортивный образ. Девушка примерила куртку с капюшоном и укороченные брюки с яркими полосами, которые дополнила футболка с принтом в виде картины. Завершали лук белые кроссовки с высокими носками. Вышло просто и стильно!