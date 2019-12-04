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Оце так ноги! Вінні Харлоу демонструє досконале тіло у відвертій сукні Vivienne Westwood

Lite » Мода 04.12.2019 - 21:25
Оце так ноги! Вінні Харлоу демонструє досконале тіло у відвертій сукні Vivienne Westwood
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель блищить на British Fashion Awards

Вінні Харлоу відноситься до числа найуспішніших моделей у світі. Тому вона не могла пропустити таку важливу подію, як British Fashion Awards, яка відбулася днями в Лондоні. Підібравши для виходу черговий яскравий образ.

Оце так ноги! Вінні Харлоу демонструє досконале тіло у відвертій сукні Vivienne WestwoodОце так ноги! Вінні Харлоу демонструє досконале тіло у відвертій сукні Vivienne WestwoodОце так ноги! Вінні Харлоу демонструє досконале тіло у відвертій сукні Vivienne WestwoodВінні блищить в Лондоні (фото: instagram.com/winnieharlow)

На заході вона з'явилася у розкішній сукні з рожевого шовку з весняної колекції Vivienne Westwood 2020 з корсетом, відвертим декольте і пишними воланами з боків. Такий фасон вкотре підкреслив досконалу фігуру зірки: її довгі стрункі ноги, витончену талію і руки. Доповнили образ Вінні класичні сріблясті човники, прикрашені камінням, браслети і кільця зі смарагдами. Цікава деталь лука – зачіска. Вінні як велика любителька перук цього разу обрала видовжене чорне каре. В макіяжі вона зробила акцент на очах.

Оце так ноги! Вінні Харлоу демонструє досконале тіло у відвертій сукні Vivienne WestwoodОдин з кращих образів моделі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Виглядала 25-річна канадська модель просто чудово, за що отримала від своїх послідовувачів масу компліментів. «Зірка», «королева», «просто неймовірна», – пишуть шанувальники.

Треба віддати Вінні належне: вона вміє себе подати і на червоних килимових доріжках завжди бездоганно смотрися. Але не менш ефектно вона намагається виглядати і в повсякденному житті. Приміром, нещодавно вона виклала масу фото з аеропорту, де показала незвичайний спортивний образ. Дівчина приміряла куртку з капюшоном і укорочені брюки з яскравими смугами, які доповнила футболка з принтом у вигляді картини. Завершували лук білі кросівки з високими шкарпетками. Вийшло просто і стильно!

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