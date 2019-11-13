Вот это формы! Бритни Спирс демонстрирует пышную грудь в пикантном мини (видео)

Бритни Спирс не раз признавалась, что шопинг – ее любимое занятие. Девушка обожает пополнять гардероб новинками, а процесс их подбора демонстрировать в своем микроблоге. В этот раз 37-летняя певица записала весьма «горячее» видео. Она позирует в алом мини-платье с откровенным вырезом, который максимально оголил ее пышную грудь. На талии украшенное черным поясом, оно сделало фигуру знаменитости зрительно еще более стройной, хотя в последнее время Спирс и так заметно похудела. Дополнили образ классические лодочки на высокой шпильке.

Бритни демонстрирует новые образы и соблазнительную фигуру (видео: instagram.com/britneyspears)

Второй лук – не менее соблазнительный. Бритни примерила сиреневый кроп-топ и белые джинсовые шорты с низкой посадкой. Такой наряд обнажил стальной пресс знаменитой красавицы и ее стройные ноги. Волосы Бритни распустила по плечам, а макияж сделала свой любимый – с коричневыми smoky. Она ходит по квартире под французскую музыку, фокусируя камеру на достоинствах фигуры.

Певица любит красные мини-платья (фото: instagram.com/britneyspears)

Одни из первых на жаркое видео отреагировал бойфренд Бритни – манекенщик и фитнес-специалист Сэм Асгари. (К слову, именно ему обязана своей безупречной формой певица). Он написал: «Моя любимая девочка». Комментарий набрал более тысячи лайков от фанатов певицы, которые в восторге от выбора мужчины Спирс. Напомним, Сэм и Бритни стали встречаться после совместных съемок в клипе певицы. По сюжету, Асгари играл горячего мачо, которого окручивала соблазнительными танцами Бритни. Видимо, пара так увлеклась, что перенесла отношения из экранной плоскости в реальность.