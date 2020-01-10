Еще стройнее: Виктория Бекхэм восхитила совершенной фигурой в деловом образе

Виктория Бекхэм славится своим чувством вкуса, а также стройностью. И то, и другое она любит демонстрировать в личном микроблоге. Несколько часов назад звезда опубликовала пост, где примерила несколько вещей из новой коллекции. Она позирует в узких облегающих брюках, а также белой блузе с длинным галстуком и черным цветком. Дополнили их ботинки на высоких каблуках. Прическу она сделала свою фирменную, собрав волосы в низкий хвост. А завершил все макияж в приглушенных натуральных тонах.

Виктория Бекхэм вернулась к работе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Вернулась к работе в монохромном образе из новой коллекции, которую запускаю совсем скоро», – сообщила поклонникам 45-летняя бизнесвумен.

Напомним, Виктория обожает выходить в свет в нарядах собственного производства, сохраняя при этом привычные коды своего дома. Некоторые детали образов уже стали ее фирменными и ассоциируются только с британской иконой стиля. К примеру, давняя подруга Виктории – актриса Ева Лонгория – часто красуется в нарядах от Бекхэм. И по образам знаменитой красавицы всегда можно точно определить, приложила ли к ним руку экс-«перчинка». Один из ярких примеров: платье с расцветкой под питона, дополненное туфлями и клатчем оттенка фуксия.

Виктория – мастер стильных сочетаний (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сама Виктория также продолжает экспериментировать с несколькими контрастными цветами в одном образе. Не так давно она покорила сеть необычным сочетанием, примерив на мероприятие Suzanne Rogers Presents от Сьюзен Роджерс и Сильвии Мантеллы ансамбль из блузы и юбки миди. Нежно-розовый оттенок блузы подчеркнул красный цветок на воротнике. А изюминку луку придали туфли аквамаринового оттенка.