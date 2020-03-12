Еще стройнее! Ева Лонгория показала идеальную фигуру в стильном образе

Ева Лонгория недавно представила коллекцию обуви Longoria Shoe Collection, которая будет продаваться в польском интернет-магазине Eobuwie. Так что теперь 44-летняя актриса буквально завела новую рубрику в своем микроблоге, демонстрируя необычные сочетания с новинками, которые создала сама. Она уже успела показать, с какими вещами будут отлично смотреться утонченные золотистые босоножки, массивные кеды, белые кроссовки на платформе и другой обувью. Сегодня дело дошло до черных балеток в классическом стиле.

Актриса в новом стиле (фото: instagram.com/evalongoria)

44-летняя актриса опубликовала фото, на котором предстала в темно-синем брючном костюме. Этот образ звезда показывала ранее, она примеряла его во время съемок. Но благодаря смене обуви он зазвучал по-новому. Дополнили наряд лаконичная укладка: волосы, собранные на затылке в низкий хвост, а также минимальный макияж.

Ева часто показывает новые образы (фото: instagram.com/evalongoria)

С помощью этого лука Еве удалось продемонстрировать не только стильные новинки обуви, но и свою роскошную фигуру. Звезда, которая после родов заметно прибавила в весе, а затем виртуозно избавилась от лишних килограммов, кажется, стала еще стройнее. На фото Лонгория сидит, подогнув ноги. Тем не менее, ее миниатюрное, отточенное в спортзале тело, привлекло внимание фанатов. Они принялись писать комплименты и слова восхищения. "Невероятная", "прекрасная Ева", "идеальна", "вау", "выглядишь так превосходно!"…

Санти занимается любимыми играми (фото: instagram.com/evalongoria)

В сториз популярная актриса, модель, режиссер, продюсер, а также с недавних пор дизайнер продемонстрировала еще одну свою ипостась. Пожалуй, излюбленную – счастливая мамочка опубликовала новое фото с Санти. Оказывается, малыш любит рисовать. На фото он, правда, занят игрой. Но на заднем плане видно мольберт и разбросанные по полу фломастеры. "Мой маленький Пикассо дома", – написала умиленная Лонгория.