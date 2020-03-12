Ще стрункіша! Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру в стильному образі

Єва Лонгорія недавно представила колекцію взуття Longoria Shoe Collection, яка буде продаватися в польському інтернет-магазині Eobuwie. Так що тепер 44-річна актриса буквально завела нову рубрику в своєму мікроблозі, демонструючи незвичайні поєднання з новинками, які створила сама. Вона вже встигла показати, з якими речами будуть відмінно виглядати витончені золотисті босоніжки, масивні кеди, білі кросівки на платформі та інше взуття. Сьогодні справа дійшла до чорних балеток в класичному стилі.

Актриса в новому стилі (фото: instagram.com/evalongoria)

44-річна актриса опублікувала фото, на якому постала в темно-синьому брючному костюмі. Цей образ зірка показувала раніше, вона приміряла його під час зйомок. Але завдяки зміні взуття він зазвучав по-новому. Доповнили наряд лаконічна укладка: волосся, зібране на потилиці в низький хвіст, а також мінімальний макіяж.

Єва часто показує нові образи (фото: instagram.com/evalongoria)

За допомогою цього лука Єві вдалося продемонструвати не тільки стильні новинки взуття, але і свою розкішну фігуру. Зірка, яка після пологів помітно додала у вазі, а потім віртуозно позбулася від зайвих кылограмыв, здається, стала ще стрункішими. На фото Лонгорія сидить, підігнувши ноги. Тим не менш, її мініатюрне, відшліфоване у спортзалі тіло, привернуло увагу фанатів. Вони заходилися писати компліменти та слова захоплення. "Неймовірна", "прекрасна Єва", "ідеальна", "вау", "виглядаєш так чудово!"...

Санті займається улюбленими іграми (фото: instagram.com/evalongoria)

У сторіз популярна актриса, модель, режисер, продюсер, а також з недавніх пір дизайнер продемонструвала ще одну свою іпостась. Мабуть, улюблену – щаслива матуся опублікувала нове фото з Санті. Виявляється, малюк любить малювати. На фото він, правда, зайнятий грою. Але на задньому плані видно мольберт і розкидані по підлозі фломастери. "Мій маленький Пікассо будинку", – написала розчулена Лонгорія.