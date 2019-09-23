Эмили Ратаковски демонстрирует самые модные джинсы осени и соблазнительную фигуру

Эмили Ратаковски обожает активно проводить время на природе, а заодно показывать себя во всей красе. В минувшее воскресенье девушка отправилась в парк вместе с любимым мужем и псом Коломбо. На прогулке она также не упустила возможности продемонстрировать стильный образ и свою совершенную фигуру. Использовала она одно из своих любимых сочетаний – джинсы + топ. Но все равно сумела приятно удивить.

Новый образ Эмили (фото: instagram.com/emrata)

Модель выбрала в этот раз прямые джинсы с высокой посадкой (такая модель этой осенью одна из самым трендовых), дополнив их коричневым ремнем. Завершали образ белый кроп-топ с вырезом на спине и длинными завязками, белые кеды, маленькая сумочка со змеиным принтом и часы ей в тон. Волосы Эмили уложила в объемную укладку, а макияж сделала достаточно выразительным. На фото и видео, которыми поделилась знаменитая красотка, она просто светится от счастья.

Эмили на Fashion Media Awards 2019 (фото: instagram.com/emrata)

Поклонники засыпали ее вопросами, где можно приобрести такие вещи. А также комплиментами: ведь выглядит Эмили стильно и сексуально. В сториз она подогрела интерес публики, показав себя в постели и написав: «Горячая и уставшая».

Эмили – настоящая бизнесвумен (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, Эмили обожает соблазнительные наряды и часто использует проверенные «методы» и сочетания, чтобы выгодно представить достоинства своей фигуры. Иногда единицами ее аутфитов становятся вещи из собственной коллекции нижнего белья, купальников и одежды для дома Inamorata. К примеру, на церемонию Fashion Media Awards 2019 она пришла в брючном костюме, который дополнила белым бикини. К слову, в этом году она получила награду как самый успешный предприниматель. Бренд Эмили развивается так стремительно и столь популярен, что этому удивляются и восхищаются даже опытные мастера бизнеса.