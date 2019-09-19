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Кроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя: создаем соблазнительный образ в духе Эмили Ратаковски

Lite » Мода 19.09.2019 - 20:35
Кроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя: создаем соблазнительный образ в духе Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

28-летняя модель – источник вдохновения для всех любительниц сексуальных образов

Эмили Ратаковски – гланвая звезда Instagram, светских хроник и модных порталов. Это правда – девушка умеет привлечь к себе внимание. И дело не только в выдающихся внешних данных, но и в умении преподнести себя и свою сексуальность.

Кроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя: создаем соблазнительный образ в духе Эмили РатаковскиЭмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

В качестве инструментов для создания своих женственных и весьма откровенных образов она использует как давно проверенные методы: макияж со стрелками, ухоженные и безупречно уложенные волосы, роскошные наряды от известных дизайнеров. Так и свои приемы, которые стали ее собственными "фишками". Итак, разбираем любимые вещи эпатажной красотки.

Кроп-топ и в пир, и в мир

Укороченная майка, фуболка и свитер или иначе – кроп-топ – в последние пару лет прочно закрепились в гардеробах девушек всего мира. Из звезд им отдают предпочтение Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер и, конечно же, Эмили Ратаковски. Модель просто обожает подчеркивать такими вещами свой безупречный пресс. Она носит кроп-топы дома, на вечеринки и даже на прогулки с собакой. А особенно обожает модели с длинными рукавами. Еще один любимый вид одежды Эмили – майки с глубоким декольте.

Кроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя: создаем соблазнительный образ в духе Эмили РатаковскиКроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя: создаем соблазнительный образ в духе Эмили РатаковскиКроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя: создаем соблазнительный образ в духе Эмили РатаковскиКроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя: создаем соблазнительный образ в духе Эмили РатаковскиКроп-топ – вещь №1 в гардеробе красотки (фото: instagram.com/emrata)

Белье как полноценный вид одежды

С тех пор как девушка создала свой бренд Inamorata, она старается так или иначе его прорекламировать. Поэтому весь микроблог Эмили пестрит соблазнительными кадрами полуголой красотки. Но она пошла еще дальше, предложив миру альтернативу топам и блузам – даже для светских выходов Эмили может позволить себе надеть нижнее белье или купальник. Дополняем его объемным жакетом, стильными брюками и босоножками на высоком каблуке – сексуальный образ готов! Разумеется, не каждый осмелится на такое, но если событие позволяет, то почему бы и нет?

Кроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя: создаем соблазнительный образ в духе Эмили РатаковскиКроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя: создаем соблазнительный образ в духе Эмили Ратаковски

Светский выход в купальнике? Почему бы и нет (фото: instagram.com/emrata)

Пиджаки "с мужского плеча"

На фоне объемных вещей точеная фигура и пышные формы смотрятся еще более соблазнительно, доказывает Ратаковски. Эмили обожает подчеркивать свою хрупкость и стройность пиджаками-оверсайз. Такие наряды выглядят дерзко и сексуально, а еще словно намекают, что она нуждается в мужской силе, заботе и внимании.

Кроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя: создаем соблазнительный образ в духе Эмили РатаковскиКроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя: создаем соблазнительный образ в духе Эмили РатаковскиКроп-топы, белье и пиджаки мужского кроя: создаем соблазнительный образ в духе Эмили РатаковскиЭмили любит демонстрировать хрупкость и сексуальность (фото: instagram.com/emrata)

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