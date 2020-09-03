Эмили Ратаковски демонстрирует роскошное тело в платье с самым модным принтом сезона

Эмили Ратаковски – одна из самых «горячих» девушек сети – вновь принялась за привлечение клиентов к своему бренду. Девушка выпустила новую коллекцию, в которую вошли мини-платья с трендовым принтом – в крупный горох и анималистический, а также кроп-топы на широких бретельках. Все вещи созданы с единым посылом: подчеркнуть красоту женского тела, сделав свою обладательницу соблазнительной и стильной. Как и сама вдохновительница Inamorata – Эмили Ратаковски. Первой модели примерила, разумеется, сама она.

В новой коллекции Эмили использовала трендовый принт (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/inamoratawoman)

На своей странице в Instagram девушка предстала сразу в нескольких образах. Дополнили их крупные серьги-кольца, спортивная обувь, а также другие аксессуары. Прическу ей сделали высокую, собрав волосы на затылке в дерзкий пучок и выпустив несколько прядей у лица. Макияж постарались сделать легким, но максимально выразительным. Получилось, как всегда, стильно и необычно.

Ратаковски продемонстрировала идеальное тело (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/inamoratawoman)

«…Я так долго работала над этой коллекцией, и я так рада, что вы все НАКОНЕЦ ее наденете. Шелковые платья и топы, в которых вы будете жить. Уже доступны. Ссылка в биографии!», – написала вдохновленная своей новой работой Эмили. Поклонники в ответ просто засыпали ее восторгами и пылающими эмодзи. Так что коллекция явно будет иметь. Нужно признать: Эмили умеет продавать, используя свою Instagram-славу во благо бизнесу.