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Пляжная красотка: Эмили Ратаковски умело подчеркнула совершенное тело и шоколадный загар

Пятница 21 августа 2020 21:33
Пляжная красотка: Эмили Ратаковски умело подчеркнула совершенное тело и шоколадный загар
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Модель учит составлять идеальные летние образы

Эмили Ратаковски представила новинку своего бренда Inamorata. Теперь ассортимент марки расширился от купальников, костюмов для дома и спортивных вещей до соблазнительных топов, которые могут стать отличным дополнением любого летнего образа. Кроп-топ голубого оттенка с яркими вкраплениями Эмили надела с классическими голубыми джинсами с высокой посадкой. С помощью такого образа горячей красотке удалось отлично подчеркнуть соблазнительные изгибы и формы своего тела, а также шоколадный загар.

Пляжная красотка: Эмили Ратаковски умело подчеркнула совершенное тело и шоколадный загар

Эмили Ратаковски в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

Волосы, которые после окрашивания назад в брюнетку приобрели рыжеватый оттенок, она распустила, слегка растрепав. Макияж сделала яркий и чувственный. Последний штрих – крупные серьги-кольца и золотая цепочка-подвеска. Поклонники просто засыпали звезду приятными словами и огненными комментариями.

Пляжная красотка: Эмили Ратаковски умело подчеркнула совершенное тело и шоколадный загарПляжная красотка: Эмили Ратаковски умело подчеркнула совершенное тело и шоколадный загар

Эмили Ратаковски умеет продавать (фото: instagram.com/emrata)

Ратаковски представила целую серию фото в таком образе, заодно прорекламировав новинку и направив своих поклонников на страницу бренда за покупками. К слову, на ней уже набралось более 600 000 фолловеров. Что только подтверждает: Эмили – отличная бизнесвумен, которая не зря получила признание за свои таланты и даже награды от признанных изданий.

Напомним, ранее Ратаковски показала, как легко составить безупречный комфортный трендовый образ для прогулок и путешествий. Костюмы в спортивном стиле, которые включают топы, брюки и шорты, она предлагает носить всюду, куда пожелает, а не только в спортзал.

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Новости Украины модельЭмили Ратаковски
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