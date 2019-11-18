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Олена Зеленська розповіла, як відкриває світові українську моду

Lite » Мода 18.11.2019 - 16:53
Олена Зеленська розповіла, як відкриває світові українську моду
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді дала відвертий коментар

Олена Зеленська, яка нещодавно знялася для української версії Vogue, в інтерв'ю глянцю розкрила багато сторін свого життя. Так, перша леді зізналася, що їй не до душі публічність і набагато комфортніше бути в тіні. Тим не менш, статус першої леді має і масу переваг. Приміром, завдяки йому Олена може реалізувати безліч проектів і планів. Зараз разом зі своєю командою вони сфокусувалися на здоров'я дітей, рівних можливостей для всіх українців і культурної дипломатії.

Олена Зеленська розповіла, як відкриває світові українську модуОлена на обкладинці Vogue (фото: vogue.ua)

До речі, численні поїздки дуже допомагають в таких питаннях. Завдяки їм, за словами Олени, вона може спостерігати, як організовані ті чи інші проекти в інших країнах і знайти оптимальне рішення для України. На даний момент першочерговим завданням стала реформа шкільного харчування.

Олена Зеленська розповіла, як відкриває світові українську модуОлена Зеленська розповіла, як відкриває світові українську модуОлена обожнює розповідати світу про українських дизайнерів (фото: vogue.ua)

Також Олена розповіла, що легко могла відмовитися від тієї найбільш ненависної їй публічності, а заодно і від критики в мережі. Але вона вибрала в усьому підтримувати чоловіка – починаючи від проектів до світських виходів. До того ж поїздки та заходи – ще одна можливість продемонструвати світові талант українських дизайнерів.

Олена Зеленська розповіла, як відкриває світові українську модуОлена у вбранні від FROLOV (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

За відносно короткий термін в статусі першої леді Олена вже встигла стати справжньою іконою стилю: її образи завжди гармонійні і завершені. Вона співпрацювала з багатьма модельєрами, обираючи вбрання FROLOV, SIX., ELENAREVA, Vita Kin і Lake Studio. І обожнює реакцію публіки на своє вбрання.

"Приємно, коли в Нью-Йорку чи Парижі мене запитують, хто дизайнер мого костюма. А мене питають. І не так цікаво було б назвати західний бренд, який там і так знають, – як приємно відкривати світу українських дизайнерів".

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