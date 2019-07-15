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Елена Зеленская показала удачный пример торжественного total white образа

Lite » Мода 15.07.2019 - 10:33
Елена Зеленская показала удачный пример торжественного total white образа
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зеленская посетил празднования Дня взятия Бастилии в Киеве

Елена Зеленская буквально с первых дней "вступления на пост" первой леди Украины стала одним из ключевых "модных ньюсмейкеров". За ее образами следят все ключевые fashion-СМИ Украины, описывая самые детальные подробности – от прически до маникюра. И следует отдать должное чувству стиля и стилистам Зеленской – супруга президента Украины пока что держится на высоте.

Не стал исключением и один из недавних выходов Зеленской. Так, 14 июля во Франции отмечали важный национальный праздник – День взятия Бастилии. В честь этого праздника посольство Франции в Украине также организовало празднование в Киеве – в стенах арт-пространства Мыстецкий Арсенал. Безусловно, на мероприятие пришла также и Елена Зеленская. Первая леди отметила, что ее пригласила Посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Дякую, люба Ізабель Дюмон, за запрошення, та вітаю зі святом Вас і усіх наших французьких друзів", - говорится в подписи под серией фотографий на instagram-страничке Зеленской.

Отметим, что 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции была взята штурмом (и впоследствии разрушена) крепость-тюрьма Бастилия. Ровно через год, 14 июля 1790 года, на Марсовом поле по королевскому указу состоялись торжества, названные Национальным праздником или Праздником национальной конфедерации.

Елена Зеленская показала удачный пример торжественного total white образа

Елена Зеленская показала удачный пример торжественного total white образа

Елена Зеленская и Посол Франции в Украине Изабель Дюмон (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Также рассмотрим и образ первой Леди. На торжественное событие Зеленская пришла в кремово-белом брючном костюме.

Классический удлиненный пиджак декорирован аккуратными карманами и крупными пуговицами. В образе также решающую роль играет деталь – декоративный платочек в нагрудном кармане. Платочек украшен принтом в горошек. Кстати, горошек – ультра тренд сезона весна-лето 2019.

Total white образ дополняет белоснежная майка под пиджаком.

Образ довершает элегантная вечерняя прическа в виде "ракушки" на затылке. Макияж первая леди позволила себе более вечерний – смоки-айс, а также акцент на алые губы. Из украшений – лаконичные "гвоздики"-бриллиантики.

Елена Зеленская показала удачный пример торжественного total white образа

Елена Зеленская показала удачный пример торжественного total white образа

Елена Зеленская показала удачный пример торжественного total white образа

Стильная Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, ранее Зеленская блистала в Берлине в стильном классическом наряде. Первая леди Украины выбрала нарядную и одновременно сдержанную черно-белую комбинацию.

Также до этого Зеленская покорила сеть образом на встрече с Бриджит Макрон

В комбинезоне и кедах: Елена Зеленская показала в Париже стильный кэжуал-образ Первая леди мира: Зеленская покорила сеть образом на встрече с Бриджит Макрон
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