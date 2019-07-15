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Олена Зеленська показала вдалий приклад урочистого total white образу

Lite » Мода 15.07.2019 - 10:33
Олена Зеленська показала вдалий приклад урочистого total white образу
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зеленська відвідав святкування Дня взяття Бастилії в Києві

Олена Зеленська буквально з перших днів "вступу на посаду" першої леді України стала одним з ключових "модних ньюсмейкерів". За її образами стежать всі ключові fashion-ЗМІ України, описуючи найбільш детальні подробиці – від зачіски до манікюру. І слід віддати належне почуттю стилю і стилістам Зеленської – дружина президента України поки що тримається на висоті.

Не став винятком і один з недавніх виходів Зеленської. Так, 14 липня у Франції відзначали важливе національне свято – День взяття Бастилії. В честь цього свята посольство Франції в Україні також організувало святкування в Києві – в стінах арт-простору Мистецький Арсенал. Безумовно, на захід прийшла також і Олена Зеленська. Перша леді зазначила, що її запросила Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

"Дякую, люба Ізабель Дюмон, за запрошення, та вітаю зі святом Вас і усіх наших французьких друзів", - йдеться у підписі під серією фотографій instagram-сторінці Зеленської.

Зазначимо, що 14 липня 1789 року в ході Великої французької революції була взята штурмом (і згодом зруйнована) фортеця-в'язниця Бастилія. Рівно через рік, 14 липня 1790 року, на Марсовому полі за королівським указом відбулися урочистості, названі Національним святом або Святом національної конфедерації.

Олена Зеленська показала вдалий приклад урочистого total white образу

Олена Зеленська показала вдалий приклад урочистого total white образу

Олена Зеленська та Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Також розглянемо і образ першої Леді. На урочисту подію Зеленська прийшла в кремово-білому брючному костюмі.

Класичний подовжений піджак декорований акуратними кишенями і великими гудзиками. В образі також вирішальну роль відіграє деталь – декоративна хусточка в нагрудній кишені. Хустинка прикрашена принтом в горошок. До речі, горошок – ультра тренд сезону весна-літо 2019.

Total white образ доповнює білосніжна майка під піджаком.

Довершує образ елегантна вечірня зачіска у вигляді "черепашки" на потилиці. Макіяж перша леді дозволила собі більш вечірній – смокі-айс, а також акцент на червоні губи. З прикрас – лаконічні "гвоздики".

Олена Зеленська показала вдалий приклад урочистого total white образу

Олена Зеленська показала вдалий приклад урочистого total white образу

Олена Зеленська показала вдалий приклад урочистого total white образу

Стильна Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, раніше Зеленська блищала в Берліні у вишуканому класичному вбранні. Перша леді України обрала ошатну і одночасно стриману чорно-білу комбінацію.

Також до цього Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бриджіт Макрон.

В комбінезоні і кедах: Олена Зеленська показала в Парижі стильний кежуал-образ Перша леді світу: Зеленська підкорила мережу образом на зустрічі з Бріджит Макрон
Новини України Елена Зеленская
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